A Wildlife Photographer of the Year pályázatot a londoni Természettudományi Múzeum (Natural History Museum) hirdette meg. A pályázatot a természetfotózás Oscar-díjának is szokták nevezni, hiszen kétségtelenül a legnagyobb elismerést jelenti a természetfotósok számára. A világversenyre minden évben közel 50 ezer vagy azt meghaladó nevezés érkezik, több mint 90 országból. A hattagú zsűri ebből az anyagból választja ki a legjobb öt képet kategóriánként. A zsűrizés után 100 képet állítanak ki.

-Az idei évben a Rába környéki dunavirág-rajzás változását bemutató képemet a zsűri Highly Commended címmel díjazta, így meghívást kaptam a londoni természettudományi múzeumban rendezett díjátadó ceremóniára – mondta a KörmendiKölcsey Ferenc Gimnázium diákja, aki természetesen élt a lehetőséggel, éselutazott Angliába, ahol többek között indiai, izraeli, ausztrál, német és brit fotósokkal ismerkedett meg. A díjátadó ünnepségen ötórás ceremónia keretébenmutatták be a díjazott képeket és sorozatokat. Ezalatt négyfogásos vegán vacsorát szolgáltak fel, ezzel is hangsúlyozva a pályázat szerepvállalását a természetvédelemben – tudtuk meg Kártyás Gergőtől.

A fiatal körmendi alkotó számára a pályázat legpozitívabb élménye az ifjúsági kategóriában jelenlévő fotósok szemlélte volt. Mint mondta, a világ különböző pontjairól érkezett fiatalokat ugyanazok a témák foglalkoztatják., így remek hangulatú beszélgetések zajlottak. -Óriási megtiszteltetés volt jelen lenni a világ legjobb természetfotói és vezető fotósai között, olyan magazinoktól és újságoktól is voltak résztvevők, mint a National Geographic, a The Times, a The Guardian és a The New York Times.