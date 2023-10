Van közöttük mohás alapú, és olyan is, amely ezüstfenyő ágakból készült. Ezeket szalaggal, száraz virággal díszíti a szakember. Azt mondja: igyekszik saját stílusát követni, és újdonsággal is készült: a terméseket a többi díszhez passzoló színre festette a sírtálakon. Akadnak visszajáró kuncsaftjai, esetükben előre felvette a rendelést. Pénzes Lászlóné egyébként úgy tapasztalja, sokan egyelőre még csak nézegetnek, kivárnak a vásárlással. Nyári János nem így tett: messziről megcsodáljuk a két tenyerével tartott méretes sírdíszt, mellé mutatós lámpást választott. Azt mondja: még nem viszi ki a temetőbe, de megvette, ami megtetszett neki.

Egy másik standnál szintén több száz koszorú közül válogathatnak az érdeklődők: az árak a méret függvényében változnak. Itt a legkisebb, 20-as átmérőjű díszért 2500, a legnagyobbért 7000 forintot kérnek. Gálné Faller Henrietta is igyekszik követni a trendeket - míg korábban a lila, most a bordó és a krémszín a népszerű. Teljesen homogén és színesebb koszorúkkal is készült, így mindenki megtalálhatja a neki tetszőt.

Nagy volt az autósforgalom a Jáki úti temető környékén, sokan már tegnap kilátogattak a sírokhoz. Az egyik árus szerint a tálakat keresik a legtöbben, egy másik viszont arról beszél: a mécseseket a többnyire megveszik a nagyáruházakban. A korábbi évek tapasztalatai alapján inkább október legutolsó, illetve Mindenszentek és Halottak napján számítanak itt több vásárlóra.

Az emlékezés napjaira készülnek a Domus Áruház környékén is az árusok: a megszokott zöldséges standokat körbevették a koszorúárusok: a kínálat - árban és minőségben is - hasonló mint a Vásárcsarnokban. Egy emelettel feljebb, a virgbolt előtt szintén koszorúkba borult a folyosó - arra jártunkkor itt is akadtak vásárlók, nézelődök szép számmal.