A szervező ezúttal is a Látássérültek Vas Megyei Egyesülete, élvezve a Lions Klub, a szombathelyi önkormányzat, a mozgássérült egyesület valamint az Ezüsthíd Integrált Szociális Intézmény támogatását.

Október 16-tól átlényegül az Agora Művelődési és Sportház egy része. Egy héten keresztül felső tagozatos általános iskolás és középiskolás csoportokat fogadnak, hogy megtapasztalják ezt a sajátos élethelyzetet, amibe sajnos bárki, bármikor belekerülhet. Természetesen egyéni érdeklődőket, látogatókat is szívesen fogadnak naponta fél 9-től délig, illetve 13-tól 16-ig, pénteken pedig fél 9-től 13 óráig.

Berendeznek majd egy szimulációs szobát, ahol koromsötétben kell különböző feladatokat megoldani a pénz számolástól a fűszerek felismerésén át a gyömölcsök válogatásáig. Az aulában kipróbálhatók lesznek azok régebbi és új eszközök, amiket a világtalan és gyengén látó embereknek találtak ki. Így a részükre adaptált társasjátékot, a nagyítókat, beszélő és felolvasó eszközöket, Braille írógépet. Kihívás lesz a látogatók számára, hogy tapintás alapján ismerjenek fel tárgyakat, vagy fejhallgatóból hallva a mindennapi élet zajait. Egy kiállítás is készül, persze ez is a látássérültek szemével. Több vakvezető kutyával is barátkozhatnak a látogatók.

A hét első napján, október 16-án 16.30-kor tartják meg a Fehér Bot-napi ünnepséget, ugyancsak a Sportházban.

A programot a város nyertes pályázattal támogatja. A hét során mintegy húsz önkéntes egyesületi tag segít a látogatók kalauzolásában.