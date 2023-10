Viharos erejű szélben kezdődött a felkészülés, a versenyzők elszántsággal és reménnyel nekivágtak a kihívásoknak. Már a csaliellenőrzésen is látszott, hogy egy embert próbáló nap veszi kezdetét 10 órakor, a szél is egyre fokozódott, majd az eső is elkezdett kisebb-nagyobb intenzitással esni. Az erős szél miatt kialakult óriási hullámok, áramlások szinte lehetetlenné tették az úszós horgászatot, de mindenki próbálta a körülményekből kihozni a legtöbbet. A pontos horgászat és csali megtartása miatt a rakós botos módszerben bíztak a versenyzők. Volt, akinek az extrém időjárás a rakós botjában is töréseket okozott. Egyértelműen látszott már a verseny elején: a fogott mennyiség az első fordulóénál is kevesebb lesz, pedig az is 20-30 kilogrammal elmaradt a megszokottól.

Az ebédcsomagok kiosztásakor a szervezőbizottság – az egészséget szem előtt tartva, és látva, hogy a horgászat szinte értelmetlen küzdelemmé vált – lefújta a versenyt. A mérlegelés izgalmai a kevés fogás ellenére sem maradtak el. Felértékelődött minden szákba terelt kisebb keszeg, törpeharcsa, és azért volt, akinek sikerült 4-5 kilogrammos méretű pontyot és amurt fognia. A második forduló fogási átlaga 4267 grammra csökkent, ugyanez az első fordulóban 10 987 gramm volt. A Megyei Csapatbajnokság 2023. évi győztese az Elektromosok SHE I. csapata (Török Zoltán; Varga Bálint; Tordai Gábor; Hajba Gábor) lett 99 110 gramm fogással. A második helyen az Elektromosok SHE II. csapat (Kovács Péter; Takács Tamás; Tordai József; Linter Hunor) végzett 75 940 gramm fogással. A harmadik helyezett, 53 900 grammos teljesítmén - nyel a Spartacus HE csapata (Borsos Tamás; Vámos Attila; Borsos Attila; Pajtli Tibor) lett. Az idei esztendő Vas Megyei Egyéni Bajnoka Hajba Gábor (Elektromosok SHE) lett, második helyen Kádi Attila (Répcelaki HE) végzett, harmadikként Tordai Gábor (Elektromosok SHE) zárt.