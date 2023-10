Horváth Percsák Sándor zenész dinasztiából származik. Tanulmányait hatéves korában édesapjánál kezdte. Családjából hozta magával a zene szeretetét és a hangszer, virtuóz kezelését. Kilencéves korában Papp Zoltán hegedűművész oktatta. Édesapjával, Percsák Ferenccel már gyermekként - kilenc-tíz évesen - muzsikálni járt, akkor még kerékpáron. Tehetségére korán felfigyeltek és fiatalon, 17 évesen a világhírű Rajkó zenekar tagja lett, ahol két évet töltött.

Farkas Gyula bácsi, a Rajkó zenekar alapítója és tanára segítette zenei fejlődését. 1959-ben Körmenden is fellépett a Rajkó zenekar, ahol vezető prímásként mutatkozott be. Horváth Percsák Sándor 1961-ben a Szombathelyi Szimfonikus Zenekarban első hegedűsként szerepelt. A 1970-es és 1980-as években az Ungaresca Táncegyüttes és a Béri Balog Ádám Néptáncegyüttes zenekarának vezetője volt. 1968-ban édesapja zenekarába került a körmendi Korona Étterembe, vizsgák után hivatásos előadóművészi működési engedélyt kapott. Ő hozta be először az étterembe az elektromos zenét, gitáron játszott.

A vármegyében, sőt az egész országban ismert lett a „Percsák” név, a zenekar tagjait hívták zenélni nagyobb eseményekre, de ismertségük nem állt meg a határainkon, hanem átnyúlt a környező országokba, Ausztriába és az egykori Jugoszláviába. Eljutottak Franciaországba, Hollandiába, Finnországba, Olaszországba, Oroszországba és még a németországi Münchenbe is. A Percsák család zenészei számtalan alkalommal szórakoztatták Körmend testvérvárosainak vendégeit, mindig nagy sikert aratva.

Sanyi bácsi nyolcvanévesen is minden nap gyakorol, tudását átadta gyermekeinek és a hozzá forduló, zenélni vágyó tanítványoknak.