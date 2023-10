A szombathelyi városházán tartott legutóbbi lakossági fórumon is témát adtak a Farkas Károly utca új társasházai. A városlakók körében számos aggály merült fel az építkezésekkel kapcsolatban. Több kérdés is nyitva maradt, így például az, hogy mi alapján készülhetnek el ezek a lakótömbök. Az építésügyi hatósági ügyekre rálátó forrásunk – aki kérte, nevét ne írjuk le – érdeklődésünkre leszögezi: az építkezésekkel kapcsolatos előírásokat – vagyis hogy ki, mit, hova építhet – jogszabályok határozzák meg. Jelen esetben Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzata (HÉSZ) rendelkezik a város területén történő beruházásokról, építkezésekről. A HÉSZ-ről és annak módosításairól a város közgyűlése dönt: önkormányzati rendeletekkel alkotják meg az ide vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket – halljuk forrásunktól.

Konyhanyelven ez azt is jelenti: ha változtatásokra van szükség, akkor szintén a szombathelyi közgyűlés és annak többségi frakciója kezében van a módosítás lehetősége. Az építésügyi hatóság ugyanis minden esetben ezeket a jogszabályi előírásokat is figyelembe véve folytatja le az eljárásokat, adja ki az engedélyeket, vagy éppen utasítja el a kérelmeket. A Farkas Károly utcai társasházak esetében számos lakossági észrevétel merült fel. Kérdésünkre, hogy a panaszok nyomán kinek kell(ene) intézkedni a terület beépíthetőségét szabályozó HÉSZ megváltoztatása kapcsán, hivatali forrásunk egyértelművé teszi: azokat a jogalkotónak, tehát a szombathelyi közgyűlésnek a hatáskörében áll kezelni. Érthető a lakók felháborodása, hiszen míg korábban egy sportpálya feküdt az utcájuk végén, most hat lakótömb építését tervezik, végzik a területen.

2018-ban egy 20 lakásos ingatlanra adta ki az építési engedélyt a városháza építési irodája. 2020 februárjában további öt – egyenként 16 lakásos – társasház megvalósításához járult hozzá az építési iroda. Akkor már Nemény András volt a város polgármestere. Ezúttal a dátumnak más jelentősége is lehet: nem sokkal később, 2020. március 1-jével kerültek át az építésügyi hatósági hatáskörök az önkormányzatoktól (jegyzőtől) a Vas Megyei Kormányhivatalhoz. Információink szerint a Vas Vármegyei Kormányhivatal eddig két lakótömb esetében adott ki használatbavételi engedélyt, azt a szombathelyi önkormányzat által korábban kiadott építési engedély és a megvalósult épületek jogszabályi megfelelőségi vizsgálata alapján tette.