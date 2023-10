Az ünnepi műsor elején Meskó Krisztián, konferanszié egy terebélyes fához hasonlította az együttest, amely immár 55 éve növekszik. Néhány levelét elhullatja ugyan, de évről évre számos új levelet nevel, mert azok a hajszálgyökerek éltetik, amelyeket az előttük járók tisztelete, a néptáncos anyanyelv életben tartása, örökítése táplál.

A jubileumon azokra az elődökre is emlékeztek, akik nélkül nem lenne táncegyüttes: a táncosok tisztelegtek Pintér Pál, az alapítás "menedzsere", Hajdú Pál táncos, valamint az együttes arculatteremtő művészeti vezetője, Antal László előtt. Megidézték Horváth György emlékét, aki második otthont teremtett az együttes számára.

Az est folyamán látott koreográfiákat olyan alkotók munkáiból válogatták, akik jelentős pillérei az együttes művészeti törekvésének.

Elsőként egy díjnyertes produkciót láthatott a közönség, amely az együttes művészeti vezetője, Korbacsics Tibor alkotása, címe: Nap után sétáló. A táncmű 2002-ben a Lajtha László koreográfiai verseny első helyezettje volt.

A nyitószám után Bebes István, Körmend polgármestere köszöntötte az együttest, amely - mint mondta - 55 éve nevel, tanít, élteti, fejleszti a népi hagyományt, a kultúrát. Ezután bejelentés következett: a város Pro Urbe díjjal ismerte el Korbacsics Tibor több évtizedes munkásságát. A művészeti vezetőt és feleségét - ahogy ő mondta hátországát - Korbacsicsné Porpáczi Erikát vastapssal köszöntötte a közönség. A méltatásban elhangzott: Korbacsics Tibor 1988-tól a Béri Balogh Ádám Táncegyüttes művészeti vezetője, aki kiemelkedő pedagógiai munkával a múlt hagyományainak tiszteletével építi a jövőt.

A műsor első részében egy 1984-ben készült koreográfiát láthatott a közönség, amelyet Antal László készített Borsos Géza zenéjére Eszköz és tánc címmel. A táncmű az európai tánchagyományban általánosan fellelhető bot virtuóz használatát, annak fegyverré válását jelenítette meg. A produkciót Balogh Ádám, Jóna László, Károly Balázs, Mesterházi Tamás és Soós László mutatta be. Ezután a lányok következnek, akik Varga Zoltán Tavasz című szlavóniai kalalázását táncolták. A tánc a Délvidékre, a régies kultúrájú Szlavónia magyar falvaiba, Szentlászlóra és Kórógyra vitte a nézőket. Kalalázásnak a tavaszi énekes-táncos falukerülést hívták, amelynek szerves részévé vált a körtánc, vagy ahogy ők nevezték, a rezálás. A koreográfia a húsvéti ünnepkör templomi áhítatát idézte meg a feltámadást követő Allalujah gregorián énekkel. Ezután a lányok kalalázása az egész falut bejárta, köszöntve az éledő természetet.

A Béri Balogh Ádám Táncegyüttest 30 éve kísérő Bendő zenekar - amelynek tagjai a Galánta környéki falvakból valók - katonadalokat muzsikáltak, miután elhangzott Gyóni Géza Magyar katonák dala című verse Meskó Krisztián tolmácsolásában. A szünet előtt Palenik József és Balog Tímea A csornai vasútállomáson című koreográfiája került színpadra, amely 2019-ben első lett a Lajtha László Koreográfiai Versenyen.

A műsor második részében a Kárpát-medence hagyományos táncanyagából készült koreográfiák voltak műsoron. A gazdag és változatos zempléni gyűjtésből Korbacsics Tibor készített fergeteges produkciót. A Bendő zenekartól magyarbődi dallamokat hallhatott a közönség, majd Gál László koreográfiája következett Eleki román táncok címmel. A Mezőföld táncanyagából adott ízelítőt Korbacsics Anna és Soós László Esik eső, mégsem ázom elnevezéssel, majd sárközi táncok következtek Hálótanyám kerületi címmel, Fejér Erika és Taba Csaba gyűjtéséből. Molnár Rita és Molnár Zsófia a Regélök, míg élök című szlavóniai éneket adta elő, majd zárásként Hej kikelet, kikelet címmel Vág-Garamközi táncok következtek, amely a körmendi táncegyüttessel hosszú évek óta együtt dolgozó házaspár, Csollány Csaba és Csollányné Horváth Krisztina munkája, egyúttal díjnyertes koreográfia is, 2018-ban első helyezett volt a Lajtha László Koreográfiai Versenyen.

A jubileumi műsor végén - amelyet Soós László, Mesterházi Tamás, Korbacsics Anna és Korbacsics Vera készített - sokan köszöntötték a születésnapos együttest és Korbacsics Tibor együttesvezetőt.

Kiemelkedtünk a hétköznapokból, ünnep volt. - Nincs is más ünnep, csak a közösségé - Hamvas Béla így mondaná. És milyen igaza lenne.