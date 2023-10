Egy lengyel kamion bal első kereke durrdefektet kapott, áttért a szemközti sávba és Krisztina autójának bal felét letarolta. A fiatal lány életveszélyes sérüléseket szenvedett, tizenöt csonttöréssel került a szombathelyi kórházba. Koponyatörését és apró darabokra tört bal karját azonnal megoperálták. Az édesanya, Krisztina így emlékszik a tragédia napjára: -Augusztus 5-én van Krisztina névnap, éppen a lányom ajándékát csomagoltam, amikor megcsörrent a telefonom. A lányom apukája hívott, hogy nagy a baj, baleset történt. Először nem tudtam pontosan felmérni a helyzetet, hívő emberek vagyunk, mindig azért imádkoztam, hogy a gyermekeimmel ne történjen semmi. Ez sajnos, nem jött be. Krisztinát mentőhelikopterrel szállították a szombathelyi kórházba, miután a baleset helyszínén stabilizálták az állapotát. Az ügyeletes doktornő közölte a családdal: könnyebb elmondani mi az, ami nem károsodott Krisztinán, mint felsorolni a sérüléseit. A következő három nap kritikus volt.

Az édesanya a baleset után minden nap 170 kilométert autózott, hogy lányával legyen. Krisztina másfél hónapig feküdt a szombathelyi kórház intenzív osztályán. A szülők, hozzátartozók folyton csak azt hallották: nincs változás. Egy héttel a baleset után az orvosok megpróbálták felébreszteni a mélyaltatásból Krisztinát, de rosszul reagált, felment a vérnyomása, így újra vissza kellett altatni. Nem sokkal később kómába esett. Szombathelyen kimondták, hogy nem tudnak rajta segíteni, mert olyan mértékben sérült az agya, hogy se járni, se beszélni nem tud többé. Gondoskodni kellett a további elhelyezésről, Krisztina egy családtag segítségével került Sárvárra. Ott - bár jó kezekben volt - három nap után összeomlott a keringésre, így mentővel vitték vissza Szombathelyre. Az intenzív osztály nem vette át, a kettes számú belgyógyászatra került. Kiderült: egy rendkívül intenzív baktériumot kapott, ez 40,6 fokos lázat okozott nála. Tüdeje megtelt váladékkal, amit folyamatosan szívni kellett.

-A nővérek emberségesek voltak, próbáltak segíteni, de két hónap után innen is mennünk kellett. Krisztina ismét Sárvárra került, majd vissza Szombathelyre, a rehabilitációs osztályra. Tavaly november 11-én újabb koponyaműtétje volt, a 25. születésnapját az idegsebészeten töltötte. Közben gyermekökölnyi felfekvési sebe lett. A osztályon azt mondták, Krisztina nem fejlődőképes, nem tudják tovább ott tartani. Fix helyet kellett keresni, ez a zalabaksai idősek otthona lett, térítés ellenében. Laktózmentes tejet, krémtúrót és gyümölcslevet kapott a lányom, bébiételeket én vittem neki - meséli megtörten a bajánsenyei anyuka. Krisztina nagyon kezdett leépülni, ezért biozöldségekből, valamint marha- és csirkehúsból mixelt neki pépes ételt az édesanyja, amit még egy szűrőn is átpasszírozott és hígított, hogy a szondába be tudja adni. De mindez kevés volt: húsz kilót fogyott a fiatal lány.

Közben nyilvánvalóvá vált: Krisztinának munkahelyi balesete volt, hiszen Ausztriából tartott hazafelé, amikor a karambol történt. Az év elején nagy nehezen talált a család egy osztrák biztosítót. Így került ki Krisztina március 28-án Bécsbe. -A bécsi intézménnyel lottó ötösük volt. Ott éreztem először, hogy biztonságban vagyunk - mondja az édesanya. Fél év alatt látványos eredményt tudtak elérni: Krisztina súlya gyarapodott, augusztus végén pedig kivették a gégekanüljét. Önállóan lélegzik, és a felfekvését is szépen helyrehozták. Az első pillanattól logopédus jár hozzá, minden alkalommal végig masszírozza a karját. Krisztina néhány órát kint tölt szabad levegőn, erre Magyarországon egyszer sem volt példa. Jók a lányom reakciói, ért mindent. Ha bekapcsolok neki egy-egy részt a Showder Klubból, mosolyog a poénokon. Mozogni nem tud, és beszélni sem, teljes szájzára van - mondja az anyuka, majd könnyekkel a szemében így fogalmaz: a kálvária folytatódik. November 23-án kiadja Krisztinát a bécsi intézet. Az ottani szakemberek korrektek voltak, három hónappal előbb jelezték ezt a tényt. Azóta nem csinálnak más a családtagok, csak telefonálnak és érdeklődnek, hova tudnák elhelyezni a balesetet szenvedett lányt. Az édesanya több, mint harminc intézményt hívott fel az ország különböző pontjain, ez idáig nem talált megoldást. Krisztinának állandó orvosi felügyeletre, gyógytornára és 24 órás ellátásra van szüksége. Otthon nem tudják ellátni, mindannyian dolgoznak.

-A mai napig nem tudom elhinni, hogy ez velünk történt, hogy egyáltalán valóságos az, amin keresztülmentünk az utóbbi egy évben. Kimerültem, elkeseredett vagyok, segítséget szeretnék. Valaki mondja meg, hova vigyem a lányomat, ahol el tudják látni tisztességgel. Még csak 25 éves, előtte az egész élet.