A kockajáték a felnőttek körében is népszerű volt, legtöbbször szerencsejátékként űzték. Ennek eszköze, a dobókocka is több ezer éves múltra tekint vissza: a Smidt Múzeumban is látható egy római kori, szabályos, hatoldalú kocka.

A múzeumalapító dr. Smidt Lajos gyermekkorát idézi az a babaház, amelyben megtalálható majdnem egy teljes szoba berendezése: ágy, íróasztal, sőt több „játék a játékban” is, például apró dominók és dobókocka.

A játékbabák folyamatosan fejlődtek az évszázadok során: az egyiptomi fából, rongyból készült babákról, az ókori görög, mozgatható végtagos terrakotta babákról és a római kori elefántcsont babákról is szó esett az előadáson. Különlegesen szép darabok voltak az 1800-as években készült porcelán babák, ezekből két biedermeier kori darab a szombathelyi Smidt Múzeumban is megtekinthető. A 19-20. században - a polgárosodással – megnövekedett az igény a gyerekjátékokra, megjelentek az első állandó játékkereskedések. Az előadó bemutatta Budapest első és legnagyobb, ötemeletes, 1909-ben alapított játékáruházát, az Árkád Bazárt. Az üzlet népszerűsítéséhez használt számolócédulák a múzeum gyűjteményében is megtalálhatóak. Zárásként a játéktípusok felvillantásánál a felnőtt látogatók is nosztalgiával emlékezhettek vissza boldog, gondtalan gyermekéveikre.