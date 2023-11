Az interjúban ezek közül három komolyabb tűzesetet emelt ki, de könnyedebb témákról is beszélgettünk vele. Megtudtuk például, hogy a vasi diákok szívesen mennek a katasztrófavédelemhez közösségi szolgálatra. Számos középiskolából járnak a diákok folyamatosan a Szombathelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltségre. A tanulókat a tűzoltósági, polgári védelmi és iparbiztonsági szakterülethez kapcsolódóan a mindennapos tevékenységi körökbe is bevonják. Így a megelőzési, felkészülési feladatok ellátásába, a lakossági tájékoztatóanyagok készítésébe is, de az ár- és belvízvédekezési technikák elsajátításában, begyakorolásában is részt vehetnek.