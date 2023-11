Az átadó ünnepségen Gyarmati Tibor polgármester köszöntötte az egybegyűlteket, majd röviden beszámolt a pályázat benyújtásának körülményeiről és a megvalósítás folyamatairól. -Nemes ünnepünk van. Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából pályázott önkormányzatunk, sikeresen. Petőfi Sándor a világirodalom leggyönyörűbb magyar verseit szerezte, forradalmi szabadságharcos volt: kard és toll jellemezte munkásságát - mondta.

A köztéri alkotást az ivánci Millenniumi parkban állították fel, a Kossuth Lajos születésének 200. évfordulójára emelt emlékmű mintájára. A Petőfi emlékmű méltóságteljesen illeszkedik a már korábban létrehozott monumentumok közé.

A pályázati forrásból a park emlékműveinek felújítását is megvalósította az önkormányzat. Új lábazatot kapott, illetve vaskonzolra emelték az 1848-as Nemzetőrök oszlopát, amely az ivánci hősöknek állít emléket. A korábban Marosits József fafaragó mester által készített kopjafa így továbbra is a község nemzeti ünnepeinek színhelye lesz.

A Petőfi kútforrásként ismert szökőkúthoz - amely Ambrus Éva keramikusművész munkája - szintén új alapzat készült, emellett a szökőkutat működtető villamos szerkezetet teljes egészében kicserélték. A parkban napelemes, ledes fényforrásokat építettek ki.

-Kétmillió forintot nyertünk ezeknek a történelmi jelentőségű emlékeknek a rendbetételére, illetve az új emlékmű kialakítására. A költségekhez az önkormányzat kétszázezer forint önerővel járult hozzá - mondta el a polgármester, majd megköszönte a kivitelezők munkáját, akik elvállalták és határidőre teljesítették a tervezett feladatokat.

Petőfi Sándor Fa leszek, ha című költeménye hangzott el megzenésítve Gyarmati Adél középiskolás tanuló előadásában, majd Éles Krisztina, a Nemzeti Művelődési Intézet Vas Vármegyei igazgatója köszöntötte a jelenlévőket. Itt mindig történik valami - fejezte ki örömét, majd hozzátette: nem is olyan régen volt Iváncon, de most is boldogan tett eleget az újabb meghívásnak. Beszédében az emlékművek létrehozásának közösségformáló, összetartó erejét hangsúlyozta.

-A Petőfi emlékév a Nemzeti Művelődési Intézetnek is nagyon fontos és kiemelt időszaka. Az a korszak, amiben a költő élt, amiben ifjonti hévvel változtatni akart a világon, az országon, a körülményeken, pontos üzenet számunkra ma is. A reformkorban mindenki tenni akart, mindenki változtatni akart, összefogtak az emberek. Jó volna ez utóbbit ma is átélni a mai, 21. századi céloknak megfelelően, mert csakis az együtt gondolkodással lehet eredményeket elérni. Ha mindenki a saját energiájának, erőforrásának, tehetségének, tudásának megfelelően teszi bele ötleteit egy adott ügybe, projektbe és a megvalósításban is aktívan részt vesz, akkor az ország virágozhat. Mi a közösség erejében hiszünk - fűzte hozzá.

A Petőfi emlékművet Éles Krisztina és Ivánc alpolgármestere, Tubolyné Balázs Nóra leplezte le, Gyarmati Tibor polgármester pedig koszorút helyezett el. Kiss György plébános megáldotta az emlékhelyet, majd Fölnagy Csaba, az Őrség énekes versmondója előadásában egy megzenésített Petőfi vers csendült fel, mégpedig a Füstbe ment terv című költemény.