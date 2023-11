November 24-e és december 23-a között látogathatunk ki idén a szokásos Fő téri adventi vásárra, ahol ötven pavilon – többségében szombathelyi kiskereskedők – kínálatából válogathatunk. Lesz forralt bor, tea, lángos – és minden más, ami nem maradhat ki egy vásárból. Ugyanakkor számos újdonság is várható. Horváth Soma alpolgármester kifejtette: családbarát és gyermekközpontú rendezvényt álmodtak meg, ezt a fellépők névsora is alátámasztja: a kicsik körében népszerű zenekarokkal, többet között Brand Nyúllal, Kalap Jakabbal vagy az Alma együttessel is találkozhatnak a látogatók. – Nem túlzás azt állítani, hogy minden idők leglátványosabb adventi vására van készülőben – folytatta dr. Károlyi Ákos jegyző. Elindul a szombathelyi fénybusz, amellyel december 4-e után találkozhatunk a város utcáin. Menetrend szerinti járatokat díszít fel az önkormányzat körülbelül 50 folyóméternyi fényfüzérrel és egyéb karácsonyi dekorációkkal. Újdonság lesz az épített Mikulás-házikó, benne kandallóval, fotellel és könyvesszekrénnyel – utóbbi könyvcserepontként is funkcionál: gyerekeknek szóló köteteket lehet otthagyni és elvinni a vásár alatt. Szintén a kisebbeknek kedvez a Mikulás-láda, ahová bárki bedobhatja a Télapónak szánt levelét. Egy 2-szer 4 méteres LED-fallal is készül a város: délután 4 és 6 között mesevetítés lesz a program. A jegyző hozzátette: a korábbi látványelemekkel – vidámparkok, játszóterek – változatlanul számolhatunk idén is. Mindehhez a finn Mikulás is tiszteletét teszi Szombathelyen: december 7-én 17 órától lehet vele találkozni a vásárban.

Megint lesz óriáskerék – a vasár első napjától január 21-éig –, újdonság viszont, hogy szabadpályás kisvonat köti össze az óriáskerék helyszínét a Fő térrel – nem csak gyerekek használhatják. December 2-án, szombaton lobban fel az első adventi gyertyaláng a Berzsenyi téren.

A vásár nyitvatartási idejét tekintve a kiskereskedőket hétköznaponként 10 és 18 óra között találjuk meg, az ételes és italos pavilonokat 10 és 22 óra között, hétvégente 10 és 23 óra között kereshetjük fel.