Kétévente vizsgálja felül az önkormányzat a szociális szolgáltatástervezési koncepciót, amit minden 2000 lakos feletti település önkormányzatának el kell készítenie. A szombathelyi közgyűlés szociális és lakásbizottsága szeptemberi ülésén egyhangúlag hagyta jóvá az aktualizált dokumentumot, ami átfogó képet nyújt a széles körű szociális ellátórendszerről is.

A város lakosságának elöregedése mint tendencia a jövőben is erőteljesen folytatódni fog – ezt is megállapítják a dokumentum készítői: július 1-jén 17 435 volt a 65 év felettiek száma. Látszik az is, a Puskás Tivadar polgármester által elindított Aktív időskor programban 2016-ban, 2017-ben is mintegy 6500-an, 2018-ban 5314-en, 2019-ben 6600-an vettek részt. Ez a szám ahhoz képest a Covid-járványt követően jóval elmarad: a két kimaradó év (2020 és 2021) után 2022-ben indulhatott újra a program, akkor 1300-an vettek részt a szervezett eseményeken, idén június 30-áig pedig 1900-an éltek a lehetőséggel.

A koncepció részletezi a városi rendszeres és rendkívüli támogatásokat is: tavaly összesen 2772-en részesültek ilyen fajta segítségben. Közülük albérletidíj-támogatást 230-an, míg lakbér-hozzájárulást – a Szova NZrt. adatközlése alapján – 712-en kaptak. A hajléktalanellátás helyzetét ugyancsak áttekintik a dokumentumban. „A korábbiakhoz képest sokkal nagyobb arányban vannak jelen az ellátórendszerben azok a sokproblémás (pszichiátriai-/szenvedélybeteg, fogyatékkal élő, idős, krónikus beteg etc.) hajléktalan emberek, akik önmagában a szociális munka eszközeivel nem elláthatóak” – áll a koncepcióban. Kitérnek arra is: nem áll rendelkezésre olyan alacsony küszöbű elhelyezési lehetőség, ahol – különösen a téli időszakban – a sokproblémás ügyfelek ellátása, elhelyezése biztosított lenne. Emellett a működő intézmények is felújításra szorulnak: közüzemi hálózat (fűtés, víz, villany) cseréje több esetben vált szükségessé.

Egyre többen igényelnek önkormányzati bérlakást – ezt is tapasztalják az ellátórendszerben. December 31-én a város teljes lakásállománya 2165 ingatlant tartalmazott. A dokumentumból az is látszik: 2014-ben 35,5 millió forintból 30 bérlakást, 2015-ben, 2017-ben és 2018-ban is 40-40 millió forintból 19-et, illetve 18-at, 2016-ban pedig 55 millió forintból 24-et újítottak fel. 2019-ben 52,6 milliót költöttek ilyen célú fejlesztésre, ami 24 ingatlant érintett, 2020 decemberében 11,8 milliót fordított a Szova Nzrt. 6 lakás renoválására. 2021-ben és 2022-ben az önkormányzati cég nem végzett bérlakás-felújítást – derül ki a koncepcióból. Sikeresnek értékelik ugyanakkor a közösségi bérlakásrendszert: két év alatt – júniusig – 30 ingatlan került a rendszerbe.

Növekszik a pszichiátriai és szenvedélybeteg-ellátottak száma, kiemelten a nappali ellátásokban – ez is kiolvasható a koncepcióból. Az intézményi visszajelzések alapján a pszichiátriai kórképek és a szenvedélybetegségekhez kapcsolódó devianciák (túlzott alkoholfogyasztás, dizájner drogok térnyerése, szorongásoldó gyógyszerek fogyasztása) egyre fiatalabb életkorban jelennek meg. Ennek súlyos következményei lehetnek: az érintettek társas kapcsolatai megromlanak, kiszorulnak a munkaerőpiacról, és végül az ellátórendszerre lesznek ráutalva.