Sikerült kiderítenünk, hogy a délelőtti robbanások forrása egy Felsőcsatár melletti bánya volt, ahol zöldpalát bányásznak. Konczér Katalin, Felsőcsatár polgármestere kérdésünkre elmondta, hogy a bánya tulajdonosa előre tájékoztatta a falu lakosságát, hogy mikor várható a robbantásos kőzetjövesztés, ezt a település honlapján is közzétették. A tulajdonossal folyamatos a kommunikáció.

Szerdán kilátogattunk Felsőcsatárra, hogy a helyiektől értesüljünk arról, hogy mennyire volt érezhető a bányarobbantás hatása a faluban. Tóth Istvánné Erzsike hivatalsegédként dolgozik az önkormányzatnál. Éppen a bánya szomszédságában lakik, a délelőtti órákban az onnan ugyancsak nem messze található hivatalban tartózkodott. Mint elmondta, a lökések és rezgés sem volt érezhető, és a hanghatások sem voltak erősek, tompa puffanásként jellemezte őket.

Eddig markolókkal dolgoztak a területen, nem volt robbantás

Fotó: © Cseh Gábor

Hozzátette: korábban, amíg egy másik módszerrel dolgoztak a bányában, az üzemeltetők a robbantások előtt mindig figyelmeztették az ott lakókat, hogy nyissák ki az ablakokat a légnyomás miatt. Mára azonban erre már nincs szükség a korszerű technológia miatt. Konczér Katalin, a falu polgármestere látogatásunkkor azt is elmondta: a bánya tulajdonosa minden szükséges óvintézkedést megtett, a robbantások idejére még a bánya mellett húzódó műutat is lezárták – ennek ellenére egyetlen darab kő sem hullott az út felé.

Beszéltünk a bánya tulajdonosával is: Lóránth Csanád geológus, bányavállalkozó elmondta, hogy három éve a bánya tulajdonosa, ahol eddig markolókkal jövesztették a követ, mivel egy védett bagoly fészkelt a területen. A bagolynak a természetvédelmi hatóság közreműködésével egy új műfészket készítettek a területtől távolabb, ahová a bagoly idén tavasszal beköltözött, és azóta is ott van, a fiókáit is az új fészekben költötte ki már az idén.

A hatóság a védettséget az új fészek környékére tette át, és így lehetőség nyílt a robbantásos munkálatokra a területen. A baglyok nem túl gyakran fogadják el a műfészket, így örvendetes, hogy a védett állatot sikerült arrébb költöztetni. A bánya tulajdonosa azt is elmondta, hogy ez egy viszonylag kicsi bánya, így a közeljövőben nem kell számítani hasonló zajhatással járó robbantásra és nagyobb teherautó-forgalomra sem a környéken.

Végül hozzátette: délután is robbanásokat lehetett hallani Szombathelyen és a környező településeken, ezek azonban nem a bányában történtek. A felsőcsatáriak úgy tudják, a határ túloldalán két településen is éppen ezen a napon tartottak robbantást a bányákban, ezek okozhatták a nagyobb hanghatásokat.