Mártanak, forgácsolnak, tekernek és úsztatnak a hagyományos gyertyaöntésen kívül, a különböző gyertyakészítési fortélyokkal ismerkednek – csavart és más modern változatú gyertyákat is megtanulnak készíteni oktatóvideók segítségével az október elején indult gyertyakészítő szakkör tagjai. – A faluban van egy több mint tízfős összeszokott csapat, akik hétfőnként amúgy is összejárunk, country-t táncolunk – belőlünk verbuválódtak a szakkör tagjai, de minden kíváncsiskodót, érdeklődőt csalogatunk és várunk közösségi alkalmainkra. Gyerekekkel is biztonságosan elvégezhetők az alaptechnikák, lépésről lépésre haladunk majd a könnyebbtől a nehezebb technikákig – mondja Nagy Tünde szakkörvezető.

Forrás: VN

Még az ősz elején megkapták a szakköri foglalkozások alapanyag- és eszközszükségletét. A húsz alkalmat követően kiállítással készülnek, akkor már mézeskalács-alkotásaik is lesznek. Az idén már összesen 18 szakág alapanyagát és eszközét biztosítja az A Szakkör – Tudásunkkal kézen fogva a közösségekért 2023 program, amelyet a Nemzeti Művelődési Intézet hirdetett meg a kormány támogatásával.