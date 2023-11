Régi vágya vált valóra a nagysimonyi evangélikus egyházközségnek: több sikertelen pályázat után – a térség országgyűlési képviselőjének közbenjárására – mintegy 15 millió forintnyi kormányzati támogatást nyertek az 1785-ben épült templom felújítására – tájékoztatta lapunkat Szegvári Lászlóné gyülekezeti felügyelő.

Az összegből megújult a tetőszerkezet: kicserélték a léceket és a cserepeket, továbbá kijavították és újrafestették a külső falazatot. A 140. évfordulóját ünneplő torony állapota is leromlott, veszélybe kerültek a harangok, és az oda felvezető lépcső is elkorhadt. Ennek rendbetételét saját forrásból tervezték, de mivel az összeg kevésnek bizonyult, az egyházmegye és az egyházkerület is az ügy mellé állt. Mostanra befejeződtek a munkálatok. Szegvári Lászlóné elmondta: a beruházással egy hoszszabb folyamat végére ért a helyi egyházközség, a parókia és a gyülekezeti ház már a korábbi években megújult. Hozzátette: várják a híveket, igyekeznek a fiatalokat megszólítani.

A meglévők mellé még további közösségi programokat terveznek ennek reményében.

Ágh Péter, Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője is üdvözölte a beruházást, mint fogalmazott: büszke lehet a helyi evangélikus közösség és az egész település. Emlékeztetett: Nagysimonyiban az elmúlt években kormányzati forrásból jutott támogatás az óvoda rendbetételére, orvosi eszközök beszerzésére, járda- és temetőfejlesztésre, civilek támogatására, kisbolt kialakítására. Mindezek mellett a templomfelújítási programban is támogatáshoz jutott a település, így az evangélikus templom is megszépülhetett.