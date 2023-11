Több asztalt borítottak be a Vasvári Nagytérségi Népfőiskola kivitelezési tervei és makettje kedden a Békeházban. Miután a Lezsák Sándor által városnak adományozott Petőfi-szobrot az Országgyűlés alelnöke és V. Németh Zsolt államtitkár, a Vasvári Nagytérségi Népfőiskoláért Alapítvány kuratóriumának elnöke, valamint Tóth Balázs polgármester közösen leleplezte, az ünnepség résztvevői bepillantást nyerhettek egy nagy volumenű, hosszú távú projekt jelenlegi állapotába. „Építs házat, művelj kertet, teremts jövőt vidéken” – szól a Vasvári Nagytérségi Népfőiskoláért Alapítvány mottója. Ezt a gondolatot, célkitűzést láttuk visszaköszönni az impozáns és nagyszabású látványtervekben. Egy regionális oktatási, képzési központ kialakítása a cél a vasi településen.

- Több, mint tízéves az a folyamat, ami itt, ebben az épületben elindult, hogy Vasváron egyszer nagytérségi népfőiskola létesülhessen – emlékeztetett Kovács István, az alapítvány szakmai vezetője. A tervezési folyamat két éve kapott új lendületet, s most új mérföldkőhöz érkeztek. Tavaly áprilisban írták alá az épület tervezési szerződését az Alfaterv-2000 Építőipari Tervező és Fővállalkozó Kft-vel. Az elmúlt hónapok közös munkájának eredményeit kedden Fülöp Tibor ismertette a tervező cég képviseletében. Megtudtuk, számukra is szakmai kihívást jelentett a megbízás, hiszen Vasváron a népfőiskolai képzés központjának 6-7000 négyzetméteres multifunkcionális épületegyüttest álmodtak. A kemping több, mint 3 hektáros területrészén 300 férőhelyes konferencia nagytermet, kisebb szekció- és oktatótermeket, irodákat, két épületben szálláshelyeket, 300 adagos konyhát, 140 férőhelyes éttermet is terveztek. Egy 200 négyzetméteres üvegház is létesülhet, ha a kivitelezéshez a forrás is rendelkezésre áll. Fülöp Tibor hangsúlyozta, mindent úgy terveztek, hogy a beruházás során és az üzemeltetésben is meglegyen a lehetőség az ütemezésre. Fontos szerepet kapott a megújuló energia alkalmazása: az épület fűtését a település termálvizes kútjáról, távhővel biztosítanák.

Németh János Kossuth-díjas és Munkácsy Mihály-díjas keramikusművész néhány épületkerámiáját – köztük egy életfát – ugyancsak bemutatták, hiszen azok díszíthetik majd az alapvetően tégla textúrával és természetes faszerkezettel megálmodott épületegyüttest.