Délelőtt a tanítási órák zöme is a szentre fókuszált. Magyarórákon Szent Márton életútját dolgozta fel több osztály, technika és vizuális kultúra órán ugyancsak a szent került a középpontba, változatos technikával készültek a szebbnél szebb alkotások. Németórákon német nyelvű történetekkel foglalkoztak a tanulók, Márton-napi feladatsort és rejtvényt is megoldottak. A délutáni program 15 órakor kezdődött, erre meghívást kaptak a magyarlaki és csörötneki óvodások, szülők és egyházközségi hívek is.

Mezeiné Kiss Katalin tagintézmény-vezető üdvözölte a megjelenteket, ünnepi köszöntőjében kiemelte, hogy nemcsak Szent Mártonnak, hanem mindenkinek kell, hogy legyen egy „köpenye”: valami, amit megoszthat másokkal, legyen az jó szó, vigasz vagy éppen étel. A vezető kérte az iskolaközösséget, hogy legyenek továbbra is Szent Márton követői, nyújtsanak segítő kezet a rászorulóknak, hiszen minden kis jótéteménytől szebb és boldogabb lesz a világ.