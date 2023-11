Több mint 3,7 kilométer hosszan újulhatott meg a csapadékvíz-elvezetési rendszer Sé déli részén a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból - tájékoztatta a sajtó képviselőit Nagy Róbert polgármester tegnap egy helyszíni bejáráson. Kitért arra is, a beruházás azért volt nagyon fontos, mert korábban ott nem voltak vízelvezető árkok, emiatt pedig esősebb időben több háztartás pincéjébe befolyt a víz. A problémát mihamarabb meg kellett oldani. Éppen ezért nagyon örültek, amikor kiderült: 183 millió forintot nyert az önkormányzat TOP-forrásból a célra. - Elértük, hogy kiépített árokrendszerrel, mederelemekkel és padkafolyókákkal megfelelően folyik el a csapadékvíz. A rendszer már bizonyított, hiszen az elmúlt időszakban többször volt olyan esős időjárás, amikor láthattuk, jól működik a csapadékvíz-elvezetése - mondta a polgármester.

Fotó: © Cseh Gábor

- Az egész környéken az elmúlt 10 évben - talán a klímaváltozásnak is köszönhetően - jellemzővé váltak a rendkívül erős felhőszakadások és villámárvizek. Nardán komoly károkat is okozott ez, de tulajdonképpen minden községet érintett a probléma. Nagyon fontosnak tartom, hogy több faluban is sikerült a minden igényt kielégítő csapadékvízelvezetést megoldani, így Sében is. Ezzel párhuzamosan megújult az útburkolat is, így összesen több, mint 220 millió forint közpénz került felhasználásra - fejtette ki dr. Hende Csaba, a térség országgyűlési képviselője.

- Ez a beruházás szép példája annak, hogy az egyes pályázatokat, a hazai és az uniós forrásokat hogyan lehet egy cél érdekében felhasználni és egy komplett fejlesztést megvalósítani - ezt már dr. Kondora Bálint, a Vas Vármegyei Közgyűlés alelnöke fogalmazta meg. Emlékeztetett: a TOP utolsó körében, maradványösszegre pályázott sikerrel a beruházáshoz Sé. Az alelnök kiemelte azt is, látványos az agglomerációs települések fejlődése. - Egyre többen választják otthonuknak ezeket a falvakat, emiatt is meg kell újítani a közszolgáltatásokat, amiben közösen gondolkodunk Hende Csaba országgyűlési képviselővel és a településvezetőkkel, így tudunk lépésről lépésre haladni ezekkel a fejlesztésekkel - húzta alá dr. Kondora Bálint.