Blochné Bodorkós Mónikával elegyedünk szóba elsőként, aki érdeklődésünkre elmondta: mindig szezonális holmikat hoznak a vásárra, most többségében őszi-téli ruhák kerültek az árusítóstandokra. A könyv és a gyerekjáték mindig nagy sláger, ezekre van kereslet is, a közelgő ünnepek miatt különösképpen. Mónika nemcsak elad, hanem vesz is, de azt mindig előre megfogadja: csak annyit költ, amennyit bevételezett. A szomszédban árusított Baumgartner Barbara, aki minőségi felnőtt -és gyermekruhák kínált a vásárlóknak. Zsirai-Kiss Zsanett a kezdetektől hacukázik, ott volt az indulásnál az Agorában, ahol - mint mondta - családias volt a légkör, igazi kis közösség alakult. A vásárcsarnokban tartott Hacuka sokkal nyitottabb, "külsősök" is jönnek szép számmal. Zsanett kizárólag gyermekholmikat, játékokat, könyveket árul, de be is szerez ezt-azt a közösségi vásáron, amire két gyermekének szüksége van.