Igazi faültető - csÍpős, de napos, száraz - időben ragadtak ásót, gereblyét a kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályának munkatársai Uraiújfaluban, a munkatársakkal tartott Vámos Zoltán főispán is, aki lapunknak elmondta: elkötelezettek az egészséges életmód és a környezetvédelem iránt, a hatósági munkán túl társadalmi felelősségvállalalási célokat is megvalósítanak. Ennek jegyében évekre visszanyúló hagyománya van a szemétszedési akcióiknak. Most pedig arra vállalkoztak, hogy - közreműködve a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Vas Vármegyei Igazgatóságával - “zöldebbé” teszik a kerékpáros pihenőhelyeket. A tervek szerint a jövőben évi két alaklommal két vasi településen ültetnek majd fát a kormányhivatal dolgozói, ezzel is hozzájárulva a vármegye szépítéséhez és “zöldítéséhez”. Ezúttal tíz mezei juhar került földbe.