Több, a helyi horgászati szabályok szigorítására vonatkozó javaslat érkezett, de voltak könnyítést célzó előterjesztések is. A szövetség tagegyesületeinek vezetőiből álló elnökség hosszú vita után több technikai jellegű pontosítást fogadott el, illetve néhány új szabályozást is életbe léptetett 2024. január 1-től. Több javaslat esetében nem volt meg a szavazáskor a többség, így elutasításra került például a ponty felső méretkorlátozásának 50 cmről történő felemelése 60-70 cm-re. Hasonlóan megosztotta a szavazásra jogosultakat a Répce folyó és a Gyöngyös patak több területének teljes C&R szakasszá nyilvánítása.

Ezen szabályok még a következő üléseken biztos ismét napirenden lesznek, amikor a 2025. évtől érvényes helyi horgászrendet tárgyalják. Megfogalmazták az ülésen többször is, hogy a helyi szabályok mennyisége már most is biztosítja a legfontosabb célt: a halak és a természet, valamint az épített környezetünk védelmét, így annak további drasztikus szigorítása nem indokolt. Napirendre kerültek a jövő évi jegyárak is. A szövetség vezetői és dolgozói minden évben gondosan elemzik a jegyváltási szokásokat, a gazdasági környezetet, inflációs várakozásokat. Minden évben részletes számítások és gazdasági előrejelzések alapján tervezik meg, hogy milyen mértékben szükséges módosítani a területi jegyek árát a következő évben. Az elnökség az elmúlt évek sikeres és stabil gazdálkodásának köszönhetően úgy határozott: a legnépszerűbb napi-heti jegyek árát nem, az éves területi jegyekét pedig jóval infláció alatti mértékben – átlagosan 5 százalékkal – emeli.

A legfőbb cél a horgászat lehetőségének széles körű biztosítása a szövetségi vizeken és a vasi vizek iránti jegyváltási kedv ösztönzése. A nehezebb anyagi helyzetben lévő felnőtthorgászok érdekében továbbra is lehetőség lesz két vagy három részletben is megvásárolni a jövő évi területi engedélyt, valamint közel negyvenféle horgászjegytípus közül választhatnak a pecások. A gyermek, az ifjúsági és kedvezményezett – oktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója, horgászfeleség, 70 éven felüli, fogyatékkal élő horgászok – kategóriába tartozó pecások egybotos engedélyei továbbra is jelentősen olcsóbbak, mint az általános Ülésezik a tagegyesületek vezetőiből álló elnökségFotó: vasivizeken.hu felnőttengedélyek ára.