Az Intéző Bizottság ülésén ismertette a “Vasi vizek legjobb sporthorgásza 2023.” elnevezésű versenysorozat eredményeit a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége szerdán. A hobbi felnőttek és ifik számára meghirdetett négy fordulóban összesen 45 fő vett részt. Versenyzőknél az öt fordulóban összesen 21 pontszerző induló volt – a kategória győztese Hajba Gábor (Elektromosok SHE) lett. Vas megye legjobb sporthorgásza hobbi felnőtt kategóriában Töreki Zoltán (Répcelaki HE.), hobbi ifjúsági kategóriában pedig Bálint Dávid (Körmendi Munkás HE.) állhatott a dobogó legfelső fokára.