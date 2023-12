A vasi vendégeknek Ágh Péter közreműködésével VIP-belépés, idegenvezetés is jár – Észak-Vas vármegye képviselője igyekszik személyesen is részt venni a látogatáson; de az is előfordult, hogy az autópályán találkozott össze az aktuális vasi csoporttal. A kirándulás résztvevőit kis emléktárggyal (hűtőmágnessel) lepi meg, és az idegenvezető mellett ő maga is mesél kulisszatitkokat az ország házáról. A jövő évben is szívesen kalauzolja a vasi vendégeket.