Helyi időjárás

Tornádó ért földet a Kőszegi-hegységnél

Portálunkon naponta szolgálunk Olvasóinknak időjárás jelentéssel, tájékoztatunk vészjelzések és komoly zivatarok alkalmával is. Az elmúlt évek szeszélyes időjárása a 2023-as évre is jellemző volt, júniusban egy igazán nem mindennapi időjárási jelenségről számoltunk be Olvasóinknak. A hónap elején elején nem moezociklonális tornádó ért földet a Kőszegi-hegységnél egy érkező zápor felhőzetéből. Károkról nem érkezett jelentés, valószínűleg nem lakott területen ért földet a tölcsér, valamint ennek erőssége valószínűleg EF0-ás volt , de a jelenség nagyon ritka, főleg a hegyvidéki részeken. Alig pár nappal korábban számoltunk be egy Rábapatynál kialakuló tubáról.