A díjátadáson jelen volt Seregi Miklós a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége elnöke és Puskás Norbert ügyvezető elnöke. A kitüntetés átadása előtt Dr. Dérer István a MOHOSZ elnökhelyettese a következő méltatást mondta el, majd ezt követően Dr. Szűcs Lajos a MOHOSZ elnöke adta át az elismerést Laki Lászlónak.

Elhangzott: Laki László a Vasvári Petőfi Horgász Egyesület tagja 1982 óta. Az egyesületében és a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége szervezeti életében is aktívan részt vett és vesz a mai napig különböző tisztségekben, önkéntes feladatokban. 2002-től - immáron 21 éve - tölti be a Vasvári Petőfi Horgász Egyesület elnöki tisztségét. 2003-tól jelenleg is a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége alelnöke, az idei évben az ötödik ciklusát kezdte meg Szövetségi tisztségviselőként. A horgászszervezeti pályája mellett aktívan részt vesz a hal gasztronómia népszerűsítésében. Kezdetektől oszlopos tagja csapatával a Pinka-völgyi Halas Napnak és a vármegyében is számos civil rendezvényen készítenek kiváló halételeket. Vasváron és a vármegyében minden olyan horgász közösségi programot támogat, kezdeményez, mely a horgászat közösségi és civil jellegét erősíti a mai rohanó világban. A horgászat mellett szenvedélye a fotózás és a vadászat.