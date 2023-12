Műfenyő

A műfenyő első ránézésre vonzónak tűnhet, hiszen tartós, és nem szükséges érte élő növényt kivágni. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy a műanyag tűlevelekből és fémdrótokból álló fenyők anyagai nem újrahasznosíthatóak és gyakran Kínában gyártják őket, tehát hosszú utat tesznek meg, nagy ökológiai lábnyommal. Ha már van otthon műfenyőnk, használjuk ki tartósságát minél tovább. Ezzel hozzájárulunk a fenntarthatósághoz, mivel a meglévő termékek újrahasználása kisebb terhelést jelent a környezetre, mint az új termékek gyártása és szállítása.

Igazi karácsonyfa

Ellentétben a közhiedelemmel, a karácsonyfának szánt fenyőket nem az erdőből vágják ki, ezeket kifejezetten a karácsonyi ünnepekre szánták és fenyőfarmokon nevelik. A fák növekedésük során számos hasznos hatást fejtenek ki, hasonlóan ez erdőben növekvő fákhoz. Tisztítják a levegőt, biztosítanak élőhelyeket az állatoknak és megkötik a talajt. Az elő fenyőket karácsony után újra lehet hasznosítani. Ezekből mulcs vagy faanyag készül, így összességében környezetbarátabb megoldást jelentenek, mint az újonnan vásárolt műfenyők.

Forrás: Szendi Péter

Melyik népszerű?

Körbenéztünk a szombathelyi karácsonyfaárusoknál, vajon mi a legkeresettebb fajta? Katona Sándor kereskedő elmondta, hogy a Nordmann-fenyő az abszolút uralkodó a piacon. – Ez a tökéletes karácsonyfa. Tartós, szépen díszíthető, szimmetrikus, vízszintes ágakkal. Egy hibája van: nincs illata. Amikor megjelent, három-négyszer drágább volt, mint az akkori sláger lucfenyő, de az elmúlt 10–15 évben nagyjából megközelítették egymást, 2–3 ezer forint a méterárbeli különbség. A tavalyi árak nem emelkedtek. A Nordmann-fenyőnek 6000 forint métere.

Ritka, mint az ezüst

Több árust is megkérdeztünk, mi az oka, hogy nincs annyi ezüstfenyő a piacon. Egybehangzóan azt mondták: valóban egyre kevesebbet árulnak, mivel az ezüstfenyő termesztése nagyon sok odafigyelést igényel – viszont nem tudnak érte olyan magas árat kérni, ami nekik is megéri. Bár az illata miatt sokan szeretik az ezüstfenyőt, tűlevelei akár allergiás reakciókat is okozhatnak, nem árt az óvatosság. Az ezüstfenyőnek 5000 forint métere.

Forrás: Szendi Péter

A legillatosabb

A lucfenyő az idősebb korosztályban a legkeresettebb, ennek a legerősebb az illata, igazi klasszikus karácsonyfa, de sajnos hamar ledobják a tűleveleiket. Árban még mindig ez a legolcsóbb fajta, méterét 4000 forintért kínálják.

Hasznos tippek

Végül pedig: kaptunk néhány hasznos tippet a karácsonyfának kiszemelt fenyő gondozására – hogy minél tovább gyönyörködhessünk benne. A tanácsokat megosztjuk önökkel. Tehát: amint kiválasztottuk a fát, minél hamarabb kerüljön hűvös helyre, ha megtehetjük, ne vigyük egyből a fűtött helyiségbe. Fontos a fokozatosság annak érdekében, hogy minél tovább megtartsa a tűleveleit. A karácsonyfa vízigényes, ezért folyamatosan ügyeljünk arra, hogy mindig legyen megfelelő víz a tartóban. A fát semmiképpen ne helyezzük el a lakásban közvetlenül a hőforrások közelében, mint például radiátorok vagy tűzhely. A túl meleg környezet ugyanis értelemszerűen elősegíti a fa korai kiszáradását. Akkor pedig túl gyorsan meg kell válnunk tőle.