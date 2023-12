Karácsonyváró táncházba várják a gyermekeket és a felnőtteket december 8-án, a XX. Gencsapáti Nemzetközi Betlehemes Találkozó előestéjén a Gencsapáti Művelődési Házba. A gyermekek táncházát 17.30-tól Kővári Réka vezeti, Molnár Péter és barátai muzsikálnak. Beköszönnek majd a gencsapáti betlehemesek, valamint zenészek és kántálók az erdélyi Szászcsávásról. Utóbbiak az évtizedek óta világhíres Szászcsávási zenekar, cigány banda tagjaival érkeznek. A közönség rövid koncertet hallhat tőlük 19.30-tól a táncházban. Majd a szászcsávási magyar és cigány táncokba kóstolhat bele. A kántáló férfi csapat is „megszólal” – különleges hangzásvilágot ígér a bemutatkozásuk. A programról Molnár Péter, az ELTE-SEK Szökős és a Gencsapáti Hagyományőrző Néptáncegyüttes művészeti vezetője beszélt. Megemlítette még, hogy folytatódik a Perintparti táncházak sorozata – a farsangot január 6-án, Vízkereszt szombatján a Dűvő Zenekarral nyitják az ELTE SEK Zenei tanszékén.

Az idén is lesz angyalkavárás a Fekete István Állatvédő Egyesület Vízöntő utcai menhelyén: december 23-án 10-től 14 óráig védenceikkel, valamint meleg teával és süteménnyel is várják az állatbarátokat, akik személyesen is átadhatják ajándékaikat. Csollányné Horváth Krisztina elnök elmondta, ajándéktárgyak megvásárlására, a téli szünetben pedig az állatok folyamatos sétáltatására lesz lehetőség. A Dr. Pesovár Ernő Művészeti Iskola programjairól is szólt: ingyenes kézműves játszóházba várják a gyerekeket december 10-én, vasárnap 14-től 17 óráig a karácsonyi készülődés jegyében. Karácsonyi daltanulást, a betlehemes találkozóról érkező két csapatot és a művészeti iskolások fellépését ígérik az alkalomra.

Nehézségi mászás Magyar kupafordulót rendeznek december 9-én, szombaton. A részleteket a Mászóka SE egyesületi tagja, Mersich Ágota ismertette. Szervezésükben, a Magyar Hegy- és Sportmászó Szövetség támogatásával rendezik meg Oladon, a Simon István utca 4. szám alatt az idei év utolsó kupafordulóját. Délelőtt a gyerekeké, délután a felnőtteké lesz a pálya. A mini, a gyerek és a serdülő korosztálynak hat utat kell meghódítani; az ifi B, ifi A, junior, senior és nyílt korosztálynak pedig tízet. A verseny leglátványosabb része a délutáni kategóriák döntője 17.45-től.

Negyedik alkalommal szervezi meg a Vasi Vándorok SE csapata különleges Évzáró vezetett teljesítménytúráját a Kőszegi-hegységben december 27-én 8 órai indulással: ezúttal a határ túloldalán, Léka (Lockenhaus) környékén. Vezetett jellege miatt létszámkorlátos a túra, ami egyben a Vándorsólyom Kupa kilométer- és alkalomgyűjtő túrája, mondta Gombos Zoltán alelnök. A táv húsz kilométer, ami sokak számára nem jelent komoly kihívást, de tempója, dinamikája és a szintkülönbségek indokolják a kategóriát.

Simon Ádám, a H Plusz Média és Kulturális Egyesület elnöke a december 7-i Aranypatak Versfesztivál programjáról szólt. Csütörtök délután a verseké lesz a főszerep a Kilences Kávézóban. A hplusz.hu médiaműhely szervezésében 17 órától irodalmi portrébeszélgetés kezdődik Balló László író, költővel; 18 órától pedig megzenésített versekről és dalokról Bujtás Ervin énekes, dalszerzővel.

A Miniszterelnökség Civil Kapcsolatok és Társadalmi Konzultáció Főosztálya a Civil Közösségi Szolgáltató Központokkal együttműködve az idén is megszervezi a hagyományos Adventi Civil Börze országos karácsonyi adománygyűjtő programot. A Vas Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ célintézménye a Szombathelyi Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Családok Átmeneti Otthona. Az adventi időszak különösen nehéz az otthonban élő, gyermeket, gyermekeket nevelő családok számára, hiszen a fizikai nélkülözés mellett ilyenkor mentálisan is sérülékenyebbek a szolgáltatást igénybe vevők. A gyermekek természetes igénye, hogy ajándékokkal lepjék meg őket, viszont erre az intézményegységnek és a családoknak kevesebb lehetőségük van. Ezt segítik a december 20-ig tartó adománygyűjtéssel, mondta el Gorza Norbert, a Vas Vármegyei CKSZK szolgáltatási koordinátora.