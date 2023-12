A mosolygós, energikus, hivatásában máig aktív asszony hatvan éve államvizsgázott a Szegedi Tudományegyetemen, és a mai napig dolgozik.

– Boldogok, büszkék voltunk, hogy diplománk van, és nem is akármilyen. Segítettük egymást az orvosokkal – podcastunkban mesél pályája kezdeti éveiről s a folytatásról is: hogyan lett toxikológus, majd a szombathelyi állatgyógyszertár – gyógypremixraktár – vezetője és minőségbiztosító, hogyan tartott a munkaviszonya 82 éves koráig és még tovább gyógyszerészként. Szóba kerül a zene szeretete, kórustagságai is, és elmondja a titkot, mi (minden) tartja karban manapság is.