Korábban nemzeti ünnepünkön is szóvá tette Ferenczy Balázs: az Arena Savaria előtti zászlótartókra nem került lobogó. Augusztusban azt írta: "Azért ez tényleg ciki! 12 zászlótartón 0 darab nemzeti lobogó".

Lapunk is beszámolt róla: az egyik szombathelyi vállalat névadó szponzorként jelent meg az önkormányzati tulajdonban álló kosárlabdacsapat otthonánál.

A Kikerültek a sportkomplexum elé a céges zászlók, Ferenczy Balázs hétfőn Facebook-posztban reagált: "A tegnapi újabb profi 👏 csapat teljesítmény után kérdezem: Falco zászló? Szombathely címerével ékesített zászló? Magyar zászló? …" - írta bejegyzésében.

Egy videót is megosztott, amiben összefoglalta: miközben az Emlékmű-domb felújításához érkezett 120 millió forintos, nagyvonalú felajánlásért a vállalkozó - információink szerint - semmilyen névhasználatot, megjelenést nem kért, addig az évi 100 ezer eurós, 5 esztendőre szóló megállapodás jóvoltából a szombathelyi nagycég neve több helyen is megjelenik az eredményes és sikeres kosárlabdacsapat háza táján. Jó-e az öt évre szóló együttműködés a városnak? Arányos-e a két támogatási összeg? - ezeket a kérdéseket is feszegette a videóblogger.

A Boldog Brenner János liget fejlesztéséről itt írtunk korábban.

Ferenczy Balázs teljes tik-tok videóját pedig itt nézheti meg >>