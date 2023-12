Szeretne az osztrák határ közelében élni? Olyan épületbe költözne, ami inspirálja? Ha megnézi ezt a házat, akkor Ön is érezni fogja, hogy van benne lehetőség! Rádóckölkedben az a jó, hogy nemcsak Ausztriához van nagyon közel, de egy sportcentrumhoz is, ahol van teniszpálya és kosarazni is lehet. Aki félig itt, félig ott szeretne élni, annak ez egy kiváló lehetőség arra, hogy jó áron jusson jó minőségű, felújítandó ingatlanhoz!

“A jó adottsággal rendelkező felújítandó 88 nm-es, tégla családiház egy csendes község szívében található, kiváló lehetőséget kínálva a kényelmes és modern életmódra. Bár felújításra szorul, rendelkezik olyan alapvető adottságokkal, melyek álmodozókat inspirálnak. Ez a ház fekvésében és adottságaiban rejti varázsát. Kiváló elhelyezkedése a határhoz közel, ami kényelmes és könnyű hozzáférést biztosít azoknak, akik gyakran utaznak.

Amellett, hogy egy új életet lehelhet ebbe az ingatlanba, a természet közelsége és a nyugalom, amit kínál, azonnal elvarázsolja az embert.

A házban 2 közepes és 2 nagy méretű szoba van, egy fürdő+WC valamint egy világos nagy konyha-étkező, mely a családi élet központi helyszíne lehet. Az ingatlanban jelenleg hagyományos fatüzelésű vaskályhák vannak.

A házhoz tartozó ideális méterű 1078 nm-es telek sík, könnyen gondozható, tökéletes a szabadtéri tevékenységekhez és kikapcsolódáshoz. Egy kis oázis a mindennapok rohanása közepette.

A község fekvése is kedvező, hiszen Ausztria határa légvonalban mindössze 5 km, 50 km távolságon belül pedig több mint 10 város fekszik.

Rádóckölked egybeépült Egyházasrádóccal, ahol közösen üzemeltetnek oktatási és egészségügyi intézményeket. A sportolási igények kielégítésére pedig megépült a sportcentrum: aszfaltos teniszpályával, kosárlabda-palánkkal, füves kis pályával.”[...]

További exkluzív ajánlatokért keresse az ingatlanbazar.hu oldalán! A hirdetést eredeti formájában, javítás nélkül közöljük.