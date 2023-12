A vármegyében élő értelmi fogyatékos emberek és családtagjaik érdekeit képviseli, a társadalmi hátrányok kiegyenlítéséért dolgozikaz ÉFOÉSZ. Másodszor hirdették meg a Horváth Róbert Vas Vármegyei Önérvényesítő Díjat azzal a céllal, hogy a sérült emberek felismerjék saját erőforrásaikat és meg tudják mutatni a mindennapokban elért sikereiket. (A díj névadója, Horváth Róbert kiváló gyógypedagógus volt, tanár, szociális szakember, nevéhez köthető az Aranyhíd Nevelési, Oktatási, Integrációs Központ, illetve a Micimackó Óvoda létrehozása.) A pályázaton 18 és 40 év közötti értelmi fogyatékossággal élő fiatalok jelölését várták, akik kiemelkedők a sport, a művészet vagy az önérvényesítés/munka világában. Németh Klára, az egyesület elnöke köszöntőjében elmondta, az idén, köszönhetően annak is, hogy a sajtó hírét vitte a felhívásnak, kilenc pályázat érkezett.

A gyógypedagógus szakemberekből álló zsűri – Domjánné Éder Marietta, a RUM Kastély EGYMI igazgatója és dr. Ihász-Kozmor Barbara, a RUM Kastély EGYMI igazgatóhelyettese – az idén három jelöltnek ítélte oda a díjat. Amint Domjánné Éder Marietta fogalmazott, értékes pályázatok érkeztek, nehéz volt köztük rangsort felállítani. A díjazottakat példaképeknek nevezte dr. László Győző alpolgármester.

A sport kategóriában Györkös Annabella Vivien érdemelte ki az elismerést, aki 2021 júliusa óta él a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Ivánci Intézményében. Ott kezdett kosárlabdázni, edzője, Molnár Csaba figyelt fel a fiatal tehetségre. Vivien a Mocorgó KSE sportolójaként versenyengedélyt igényelt a Magyar Speciális Olimpia Szövetségnél. Első versenyén 2021. szeptember 25-én, a MSOSZ Női Egyesített Országos Kosárlabda Tornán vett részt Budapesten, ahol bronzérmet szerzett. Azóta heti két edzésen vesz részt, szorgalmasan gyakorol, edz. 2022. február 26-án a Magyar Speciális Olimpia Szövetség versenyén Galambos Zsolttól, a kosárlabda szakág vezetőjétől meghívást kapott a Speciális Olimpia Egyesített Női Kosárlabda válogatottjába. Első nemzetközi versenye 2022 májusában volt a Nemzetközi Egyesített meghívásos kosárlabda tornán, Körmenden. Ezután júniusban utazott életében először külföldre, a szövetség nemzetközi kosárlabda versenyére, az olaszországi Trevizóba. Az elmúlt két évben a Magyar Speciális Olimpia Szövetség regionális és országos kosárlabda tornáin is részt vett, és összesen hat arany, kilenc ezüst és két bronzérmet szerzett csapatával. Vivien legnagyobb öröme, hogy eljutott a Berlini Olimpiára. Büszke olimpiai harmadik helyezésére és a csapatára. Legnagyobb álma, hogy kijusson a következő olimpiára, és ott Magyarországot, Vas vármegyét és a Mocorgó egyesületet képviselje. Szeretné más intézményekben élő társainak elmondani, hogy kemény munkával, szorgalommal komoly sikereket lehet elérni.

A művészet kategóriában Tóth Olivért díjazták. Olivér a Féhe Kft. nappali szolgálatának ellátottja. Aktívan és kreatívan vesz részt a nappali szolgálat mindennapjaiban. Többféle területen is kipróbálta magát, és sikereket ért el. Mindig lehet rá számítani, ha versmondásról, színdarabról, bármilyen jellegű kreatív tevékenységről van szó. Folyamatosan képzi magát, zongorázik, filmeket néz, zenét hallgat. Angolul középfokon beszél, így nem okoz számára nehézséget az angol nyelvű filmek megértése sem. Az Aranyhídban szervezett szavalóversenyeken mindig dobogós helyen végzett. 2013 óta a Napsugár Egyesület zeneterápiás foglalkozásainak aktív részvevője. A zenekar a városi rendezvényeken, programokon rendszeresen fellép, ahol Olivér énekkel és ütős hangszerekkel működik közre. Foglalkozik a filmezéssel is. Szerepelt Az Elvarázsolt randevú, a Mosoly, a Hős szerelmes, a Főnök és a két idős bérenc című filmekben, melyek közül több film elismerésben részesült a speciális filmszemléken. Oszlopos tagja a 2015-ben alakult Színitanodának. 2017-ben szereplője volt az Ott és Itt című darabnak, melyet a Tanoda a Weöres Sándor Színházban adott elő Jordán Tamás támogatásával. Olivér törekszik arra is, hogy lehetőségeihez mérten képezze magát és bővítse ismereteit.