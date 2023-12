Nádasd közösségi és kulturális élete példaértékű, minden kezdeményezés mögött összefogás és nagyfokú kreativitás áll. Közös szilvesztert azonban nem szerveztek az utóbbi években, merthogy átalakultak a szokások. Mindenki inkább családi vagy baráti körben ünnepel. De ne gondolja senki, hogy legalább egy előszilveszter erejéig nem jönnek össze a nádasdiak: az év utolsó termelői piacát különlegesnek tekintik, zenekarokat hívnak a kultúrpajtába, idén az Övön alul és a Helló P.B.L. nevű formáció lép fel - tudtuk meg Földes Tímeától, az „Együtt Nádasdért” Faluszépítő és Fejlesztő Kulturális Egyesület elnökétől, aki az is elárulta: szilveszterkor sokan túráznak és sétálnak végig a faluban, ez egyre népszerűbb elfoglaltság az óév utolsó és az újév első napján is.

Fotó: Szendi Péter

Táncos-Nagy Adrienn, három fiúgyermek anyukája azt mondja, ők is azt a tábort erősítik, akik nem készülnek előre a szilveszterre. -A sógornőmék két házra laknak tőlünk, az elmúlt években mindig úgy volt, hogy kora este átmentünk hozzájuk vacsorázni, utána tévéztünk és rápihentünk az éjfélre. Ha minden jól megy, idén is így lesz. Tizenegy óra magasságában aztán kimegyünk az utcára, éjfélre összeverődhetünk akár húszan is. Legalábbis eddig így - ad hoc jelleggel - ünnepeltünk. Pezsgőt bontottunk, koccintottunk, tűzijátékoztunk. Volt olyan év, amikor a szembe szomszédunk, Földes Gábor és családja virslit főzött a garázsban, így náluk folytattuk az újév köszöntését - tudtuk meg az Ajszeg Kossuth Lajos utcai lakójától, aki azt is hozzátette: idén az a terv, hogy nem terveznek, mert volt már olyan, hogy előre készültek, és aztán lebetegedtek az év utolsó napjára. Idén igyekeznek ezt elkerülni.

Az év utolsó napján a kisebb gyerekek is tovább fennmaradhatnak, ha bírják, az éjfélt is megvárhatják és koccinthatnak szüleikkel az új esztendőre. Szőke Jázmin, Németh Dóra, Németh Viktória, Karvalits-Papp Zoltán, Karvalits-Papp Zsombor, Táncos Zoltán és Táncos Balázs már felszerelkeztek az óév búcsúztatására trombitával, anyósnyelvvel és színes szerpentinnel. -Szilveszterkor eljön a nap, amely lezár egy évet, a jövőnk rejtsen sok boldogságot, és szépet. Álmunk és vágyunk valóra váljon, mindenkire boldog új esztendő várjon - koccintottak a lányok és fiúk szamócás gyerekpezsgővel mindannyiunk egészségére.