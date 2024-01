A KSH legfrissebb jelentése szerint az elmúlt évben a téli szüneti időszakban a nemzetközi utazások iránti kereslet látványosan emelkedett. 2023 utolsó negyedévében a magyar állampolgárok 6,4 millió alkalommal utaztak külföldre, 15%-kal többször, mint az egy évvel korábbi időszakban. Az egynapos utazások száma 18%-kal, a többnaposoké 11%-kal bővült.

A legtöbben Ausztriába, Szlovákiába és Horvátországba látogattak, az utazások több mint fele ebbe a három országba irányult. Egy szombathelyi utazási iroda munkatársa megkeresésünkre elmondta: a vasiak között is a környező országok síparadicsomai a leginkább kedvelt úti célok, ők főként ausztriai és szlovákiai helyszínekre értékesítettek a téli szünetre, de Olaszország síterepei is jelentős foglalási növekedést mutattak.

– A legtöbb utazásunk két ünnep közötti napon kezdődött és január első hetében ér véget – azaz jelenleg is tart. Sok család a karácsonyt még otthon és rokonoknál tölti, viszont a szilvesztert és a gyerekek téli szünetét már egybekötik az utazás időpontjával, nálunk ez volt a jellemző. Nemcsak a tradicionális síelési célpontok vonzották a vasiakat, hanem a meleg tengerpartok és wellnesshelyszínek is egyre népszerűbbek.

– Egyre többen menekülnek a hideg elől, a távol-keleti és az északi-afrikai tengerpartok iránti érdeklődés is emelkedett. Több foglalásunk volt Thaiföldre és az Egyesült Arab Emirátusokba is – mindkét helyen 25–28 Celsius-fok közötti a hőmérséklet jelenleg, ideális úti cél a télies hideget nem kedvelők számára – tette hozzá. Amit még kiemelt, hogy az egynapos kirándulások iránti kereslet is sokat nőtt a szünetben, a családok nagyrészt a környező országok havas tájait fedezik fel – Lengyelországba, Ausztriába és Szlovákiába is szerveztek egynapos kirándulásokat, melyeket nagy érdeklődés övezett.