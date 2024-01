A legelső kérdés azt tisztázni magunkban, hogy mi okoz sikert. Ez legyen anyagi jellegű, mutatkozzon meg profitban, teremtsek vele munkahelyet – akár önmagam számára –, építsek közösséget, vagy alkossak valami egyedit, amivel egy mai nő nem csupán családjára, hanem esetleg szélesebb körben is hatással van. Ha elképzeltük, mely eredmény okoz elégedettséget, fontos ismerni azokat a készségeket, személyiségi jegyeket, amelyek támogatják a vállalkozás létrehozását és azt, hogy a megálmodott tevékenységet sikerre vigyük. Egy vállalkozás, főleg egy nő életében gyakran párhuzamos az önismerettel, hiszen számos kihívás mutatja meg korábbi, fel nem dolgozott elakadásainkat, amelyeket most már, a saját számlánkra „begyógyíthatunk”. Ilyen, sokat emlegetett gát például a pénzhez való viszony, vagy ha nem érezzük magunkat alkalmasnak arra, hogy sikeressé váljunk. Ez mind hozzájárul az alapok megszilárdításához. Sikeres az a vállalkozó, aki tudatosan, egy lejegyzett stratégia mentén építkezik: céllal hoz létre termék- és szolgáltatás portfóliót, a saját – és csapata, partnerei, családja – erősségei, gyengeségei, lehetőségei és veszélyei ismeretében, ezért minden vállalkozás megtervezése során első feladataink közé tartozik egy swot-analízis elkészítése: egy térkép, amely segítségével önbizalommal, helyes önértékeléssel vághatunk neki a feladatnak. Szakmai felkészültség, maga a vállalkozói lét előnyeivel és buktatóival való őszinte ismerkedés is nyújt némi tudatosságot, ehhez induló vállalkozók számára szervezett élő és online kurzusok, szakmai könyvek és folyóiratok, klubok, online csoportok adhatnak támogatást.

Egy tudatos vállalkozó folyamatosan képzi magát, építi kapcsolatrendszerét, nyitott az új módszerek, pláne e siető világ megújulásai iránt, nem zárkózik el az olykor gyorsnak vagy felfoghatatlannak tűnő megoldásoktól, hanem időt fektet ezek megismerésébe és beépítésébe. Egy induló és női vállalkozó sikerességének alapja lehet kimondottan a női logika, női gondolkodás, az inspirációk, amelyekkel nap mint nap találkozunk, és ide sorolnám az intuíciót is: vallom, hogy testünk-lelkünk jelzéseire is hallgatnunk kell, amikor döntés előtt állunk, ugyanakkor a mérlegeléskor minden tényt, ismeretet is figyelembe kell vennünk. Egy vállalkozó akkor érezheti magát sikeresnek, ha eléri azt az eredményt, amelyet kitűzött maga elé, ezért fontos egy hosszú távú cél megfogalmazása, amelyhez folyamatos ellenőrzés mellett érünk el, miközben rövid távon cselekszünk. A tervezés és ellenőrzés, értékelés és újratervezés a rendszerünk részét kell, hogy képezze, enélkül csak úszkálunk az élet tengerén, de soha nem érjük el a szigetet, ahová indultunk.

Fontos a tervszerű gondolkodás, hogy tudjam, hova indultam, milyen céllal, milyen úton és lépésekben jutok el a célomig, ehhez kik és milyen módszerek, eszközök lesznek segítségemre. Nőként is van lehetőségünk megteremteni saját értékeinkre alapozott vállalkozásunkat, ehhez óriási segítség, ha kifejezzük magát a küldetésünket, és ezt közvetítjük vásárlóink, ügyfeleink: a célcsoportunk felé. Amíg egy vállalkozásról mint magamról beszélek, soha nem kerülök be olyan gyorsan a köztudatba. A siker egyik alkotóeleme: szoros összeköttetésben kell lennem azokkal, akiknek szólnak termékeim vagy szolgáltatásom. Ez az, amiben nőként nagyszerűek vagyunk, különös érzékkel megáldva tudjuk azt nyújtani, amire célközönségünknek szüksége van. Innen már gyerekjáték velük kommunikálni és célba juttatni termékünket. A siker számlájára írható a személyes kapcsolódás, hogy értem, mire van a piacomnak szüksége, mely élethelyzetére milyen nagyszerű dolgot tudok kínálni. Nőként kevésbé elfogadottak lennénk az üzleti életben? Már nem. Talán korábban volt ez elmondható, mára azonban nagyban átalakult a vállalkozói szféra. Egyre gyakoribb kisgyermek mellett vagy az alkalmazotti viszonyt elhagyva, de akár nyugdíjasként nagyot álmodni és erre felépíteni egy vállalkozást. Ha szakmailag megfelelő rendszerben nevelgetjük, lépésről lépésre haladunk a kitűzött céljaink felé, a férfitársadalom is kifejezi elismerését. Ennél nagyobb sikerről pedig nő nem is álmodhat – véli a tanácsadó.