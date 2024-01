Kiemelte egyebek mellett: Sárváron a Hegyközség irányába vezető út újult meg, a Nádasdy-iskola mellett egy 44, a Dózsa György utcán pedig egy 144 beállós parkoló épült. Az önkormányzat több pályázat megvalósításába is belevághatott: megújul a Szatmár utcai óvoda, az egykori tüdőgondozó épületében pedig gyermekorvosi rendelők lesznek. Sárváron a Berzsenyi Dániel és a Várkerület utcák felújítására is érkezett forrás, valamint új kerékpárút is épülhet a Gyöngyös-patak mentén.

– Kőszeg érdekében sikerült elérnem, hogy több fontos ügyben címzett támogatás érkezzen – folytatta a képviselő. Emlékeztetett, ennek révén 2023-ban átadták a felújított királyvölgyi parkolót, a Mélyút, a Hegyalja, a Festetich, a Gesztenyefa és a Gyöngyös utcákat, valamint a Várkör újabb szakaszát, és csapadékvíz-elvezetési munkálatok is megvalósultak. Kormányzati forrásból 2023-ban zajlott az új mentőállomás megépítése és az új temető kialakítása. A város jelképei azok az egyházi épületek, amelyek megújítása érdekében kezdeményezésére komoly forrás érkezett. A tavalyi évben ezek közül a kálváriatemplom, a Szent Vér-kápolna, Kőszegfalva temploma, a verbiták első üteme és az egykori szegényház készült el. A zárdatemplom és az iskola homlokzatának megszépüléséhez is kellett az állami szerepvállalás. Mintegy 300 millió forintot biztosítottak a Hősök tornyát érintő pályázatra.

440 millióból elkezdhetik a Béri Balog Ádám Általános Iskola és a Bersek József Általános Iskola energetikai felújítását.

Celldömölkön kormányzati forrásból megújult a városon átmenő főút, mintegy 1,2 milliárd forintot nyert a fürdő energetikai korszerűsítésre, elkészült az iparterület-fejlesztés első üteme 182 milliós támogatásból, amelyre 28 milliós költségnövekmény is érkezett. 2024 tavaszától fogad majd látogatókat az 536 millió forintból kialakított Vasparipa Játszópark a Ság hegy lábánál. A Borbarát körút leszakadt részére 134 milliót ítéltek meg, az Agrárminisztériumból jött forintokból pedig jutott a Szakály Dezső utcára és a Szív Pince felújítására.

Elindulhatott az elnyert pályázatok előkészítése, a következő százmilliós összegekkel: celldömölki iparterület fejlesztése, II. ütem: 318, Vulkántól Vulkánig projekt: 362, Szomraky Zoltán utca felújítása: 311, önkormányzati épületek energetikai modernizálása: 173, alsósági tagóvoda megújítása és bővítése: 349, konyhafejlesztés: 200 millió forint. Bükre újabb 235 millió érkezett a bükfürdői városközpont többletköltségeinek biztosítására – emelte ki Ágh Péter.

Ősszel így átadhatták a közel 3 milliárd forintos beruházást. Az önkormányzat egy 600 milliós pályázati támogatás megvalósításába is belekezdett, a gyógyfürdőben elkészült a központi konyha és az étterem, az állateledelgyár óriásberuházásaihoz kapcsolódó nagyüzemi és lakossági víz- és szennyvízhálózati fejlesztésekre pedig 8,8 milliárd keretösszegű támogatást biztosított a kormány. Csepreget illetően azt sorolta: egy 600 milliós támogatáshoz jutott a város, valamint 130 millió forintból a területi gondozási központban is energetikai felújításba kezdhettek. Májusban átadták a 230 millió forintból megújult Téglagyári utat, az egészségház korszerűsítésére pedig 200 milliós TOP Plusz-forrást nyertek.

Fejlődtek a legkisebbekkel foglalkozó intézmények, a bölcsődére első körben 267 millió forint érkezett, amelyhez az elszabaduló árak miatt a kormány további 58,5 millió forintot biztosított. Hasonló volt a helyzet az óvoda felújítása esetében is, amely 196 milliós pályázati összeggel indult, de 15,6 milliós további támogatásról is döntött a kormány. A felújított sportpályára különböző pályázatokból összesen 60 millió forint érkezett. A város működőképességének biztonsága érdekében belügyminisztériumi támogatásban is részesült.

Répcelakot több mint negyedmilliárdos energetikai döntés érintette, és korábban beszámolhattunk arról is, hogy a település 600 milliós pályázati forrást fordíthat helyi fejlesztésekre. – Jómagam is csatlakozhattam ahhoz a gyűjtőakcióhoz, amelyet a mentőállomás számára egy eszköz beszerzése érdekében indítottak – mondta az országgyűlési képviselő, aki szerint Vép fejlődése a következő példával összefoglalható: az önkormányzat 2012 óta szervez polgárrá fogadási ünnepséget, míg 2011-ben húsz gyermek született Vépen, addig 2022-ben már negyvennégy. Ágh Péter mindemellett szólt arról is, a kormány több fontos vasi útfejlesztés előkészítése érdekében tett új lépéseket.

– A kormány Magyar falu programjának köszönhetően pedig, a polgármesterekkel összefogva, sok célt érhettünk el. Ez a kezdeményezés ahhoz is hozzájárult, hogy Észak-Vasban 54 település kisboltja összesen 141 milliós működési támogatáshoz jutott – mondta Ágh Péter. Ugyancsak nagy beruházás volt a Nicket a műgáttal összekötő út és a Kenyerin átvezető út felújítása. A településeknek ös - szesen 783 millió forintos rezsitámogatást biztosított a kormány.

– A közreműködésünkkel 2023-ban 16 településről 688-an jártak az Országházban. Az új évben is várunk mindenkit – zárta gondolatait Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője, aki abban bízik: az új esztendő meghozza a békét a világnak.