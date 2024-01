Ülésezik a város képviselő-testülete február elsején, csütörtökön 8 órakor a Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében. Elsőként Bebes István polgármester számol be a decemberi ülés óta eltelt időszak munkájáról. Ezt követően a képviselők nyílt ülés keretében tárgyalnak egyebek mellett a 2023. évi költségvetési rendelet módosításáról, valamint a idei költségvetésről. Döntenek folyószámlahitel felvételéről, a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról, illetve a településkép védelméről szóló rendelet módosításáról. A betöltetlen háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek kapcsán a pályázati felhívás feltételeinek elfogadása is napirenden lesz, emellett ingatlaneladásról és a városi újságról is tárgyalnak képviselők. A zárt ülésen ingatlanértékesítésről lesz szó.