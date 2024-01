Vép 2024. évi költségvetését a képviselő-testület 1.288.619.764 forint költségvetési bevétellel és költségvetési kiadással fogadta el. A büdzsé előkészítése nem volt egyszerű folyamat: a jogszabályi változások, a bérek körüli bizonytalanságok megnehezítették a tervezést. A város 2023-ban a jó gazdálkodás eredményeként sikeres évet zárt, ami lehetővé tette a képviselő-testület részére, hogy béremelést határozzon meg az intézményekben dolgozók javára. Ez a döntés a tervezés során nagyon fontos, mivel a költségvetési kiadások legnagyobb hányadát a személyi kiadások adják – magyarázta Eredicsné Horváth Lenke pénzügyi osztályvezető.

Mint mondta, az intézmények emellett tervezetet nyújtottak be, amelyben fejlesztési igényeiket/kérelmüket vázolták. A költségvetés lehetővé teszi nagy értékű gépek, informatikai eszközök, gépek, konyhai eszközök, bútorok, berendezési tárgyak, műszaki cikkek vásárlását. A hivatali dolgozók számára fedett kerékpártároló készítését hagyták jóvá, illetve szóba került a "kis-kastély" épület tetőfelújítása is.

Továbbra is szerepel a Dr. Zmertych Aurél Gondozási Központ és a sportöltöző energetikai pályázatának megvalósítása, amelyre plusztámogatást remél az önkormányzat. A tervek szerint elindulhat a belterületi csapadékvíz elvezetése is pályázati forrásból. A tervezett kiadások mellett az önkormányzat számára jelentősnek mondható tartalékot is tudott képezni, amely az előre nem tervezett kiadások fedezetére/esetleg pályázati önerőre szolgálhat. A képviselő-testület továbbra sem kíván hitelt felvenni.

Használtautó-kereskedést tervez létrehozni a Kassai utcai 4. szám alatti telek tulajdonosa. Ezzel kapcsolatban Rápli Pál főépítész írt és mondott szakvéleményt: az ingatlan a város településképi szempontból meghatározó részén, a templom műemléki környezetének határán található, így arra az általánosnál szigorúbb előírások vonatkoznak. Ám úgynevezett vegyes építési övezetben van, ami sokféle funkciót megenged. A lényeg, hogy illenie kell az utcaképbe. Gazdasági épületet is húzhatnak a telekre, a tervezett fém homlokzatú konténer telepítését azonban kizárja a rendelet, mondta. Kovács Péter polgármester azt fogalmazta meg: autókereskedést nem látnának szívesen a város központjában. Két tartózkodással a testület úgy szavazott: ne legyen használtautó-telep az érintett ingatlanon.

Hosszan tárgyaltak a 048/19 helyrajzi számú ingatlanon létesítendő napelemparkhoz tervezett három gázmotoros aggregátor (összteljesítményük 6,42 MW) ügyében is. Pados Róbert képviselő annak adott hangot, hogy amennyiben a cég letelepíti az erőműveket, azok további projektek nem megújuló energia-szükségletét fedik le pluszban.

A minél magasabb összegű támogatás és minél hosszabb távú együttműködés mellett érvelt – mondván, Vép adottsága a közelében lévő villanytelep, a napelemes cégek 25-30 évre belakják a területet – újabb hasznosulása nem lehet Vépnek ezeken a területeken, (ráadásul a városnak viszonylag szerény az iparűzésiadó-bevétele, és a fejlődéséhez ez a bevétel is hozzájárul).

Az erőműépítés megkezdése idejére a cég egyszeri 20 millió forintot ajánlott fel, a továbbiakban, a napelempark működésének ideje alatt évente 5 milliós támogatást nyújtanak, követve az inflációt. A szükséges településrendezésiterv-módosítás hatályba lépésekor a 20-ból 5 millió forintot fizetnek ki egy összegben és további 15 milliót, amikor az építési engedély birtokába kerülnek – ez a megállapodás született.