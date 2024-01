Mielőtt a kisfiam megszületett, nem sok figyelmet szenteltem a munkagépeknek, építkezéseknek és mesterembereknek. Most már tudom, hogy a kukásember a legjobb fej a környéken. A fiam már a babakocsiban ülve is órákon át tudta volna nézni, hogyan betonoznak a szomszédban, hogyan ássák a gödröt a markológéppel. A korábban utánam fütytyögető munkásokról pedig kiderült, hogy mind vajszívű apuka, és imádják a gyerekeket. Kivétel nélkül mind integetnek, mosolyognak, szívesen megmutatják a gépeket, elmagyarázzák, mi mire való, és bizony még az is előfordult, hogy elvitték egy körre a markolóval. A fiús anyukák élete már csak ilyen, ha akarjuk, ha nem, szépen lassan mi is megszeretjük és felismerjük a munkagépeket.