A nagy hidegben kint tartott kedvenceknek kiemelten fontos, hogy elegendő táplálékhoz jussanak. Az energiadús eleség segíti az állatok testhőmérsékletének fenntartását, ezért nagy mínuszokban fokozott tápanyagbevitelre szorulnak a négylábúak – mondja Seres Zoltán. Hozzáteszi, a szélvédett kuckó kialakítása is javasolt ebben a zord időjárásban.

Kedvencünk is érzékeli a nagy hőmérséklet-csökkenést, ezért minden kint tartott állatnak alakítsunk ki egy szélvédett zugot – akár házikót –, ahová bármikor visszahúzódhatnak a hideg ellen. Ez különösen fontos a szeles napokon. Az ivóvizes tálakat napközben a szokásosnál többször ellenőrizzük, mivel hamarabb megfagyhat. A fagyott vizet cseréljük langyosra, hogy az állatok szükség esetén hozzájuthassanak a folyadékhoz – tanácsolja az egyesület vezetője.

– Bár egymást érik a mínuszok, ettől függetlenül kisállatunknak megvannak a szükségletei, a hideg idő nem csökkenti a házi kedvencek alapvető mozgásigényét. Mindennap szánjunk időt a velük való sétára és játékra, hogy megfelelő testmozgást kapjanak. Fontos még kiemelni, hogy a szabadban élő házi kedvenceink fürdetése kerülendő a hideg időszakban, mert ez lemosná a természetes zsíros védőréteget, amely az állat prémjének természetes hőszigetelő rétegét képezi. Felelős állattartással a téli hidegben is megelőzhetőek lehetnek az állatokkal kapcsolatos problémák. A tanácsok betartásával és az állatok megfelelő gondozásával sokat tehetünk az állatok kényelméért és biztonságáért a hideg időszakban is. Az utcákon sok kevésbé szerencsés, kóbor állat kószál, akiket nem vár haza család, az Orpheus Állatvédő Egyesület arra buzdít, hogy aki csak tud, fogadjon be közülük egyet.