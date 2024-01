A tervezett pumpapályával kapcsolatban Básthy Bélát, Kőszeg polgármesterét is megkérdeztük.

– A Kőszegi Kerékpáros Egyesülettel folytatott egyeztetéseink során többször felmerült egy úgynevezett kerékpáros pumpapálya építésének a gondolata. Örömmel fogadtuk a Miniszterelnökség aktív Magyarországért felelős államtitkársága jelzését, miszerint egyedi eljárással kiemelkedő, 75 százalékos támogatással biztosítanának lehetőséget egy pálya létesítésére. Egyedi lehetőséget kapott tehát a város, rövid döntési határidővel. A város területén öt-hat helyszínt megvizsgáltunk a Lakóteleptől a Kórház utcán át a Csónakázótóig.

Az alpannonia túra- és szabadidőpark már egy évtizede az aktív turizmus számára kijelölt terület, maga a névadó osztrák-magyar alpannonia túraút is egy gyalog és kerékpárral is teljesíthető turisztikai termék. A terület eddig szabadidős eszközökkel még nem hasznosított sarkában jelöltük ki a létesítmény helyét egyetértésben a kerékpáros egyesület képviselőivel. A beruházással a park szabadidős kínálata kiteljesedik, a meglévő játszótér és fitnesz berendezések mellett egyfajta kerékpáros játszótér is létesül. Egy hasonló létesítmény építésének gondolata már az első alpannonia pályázat tervezése idején megfogalmazódott, akkor még BMX parkokról beszéltünk. A tervezés során ezt a gondolatot az akkori projekt költségvetési korlátja miatt elvetettük. A terület nem természetvédelmi park, védett értéke nincs.

A pumpapálya csak minimálisan érinti az árnyékot nyújtó egybefüggő fás területet és megmarad a játszótér is, a három tűzrakó közül az egyetlen használaton kívülit számolnánk fel. Fontosnak tartjuk, hogy a kerékpáros gyerekek is jó levegőn, szép környezetben, eleve fás, árnyékos területen sportolhassanak, ne egy sivár, fátlan területen. A közeli játszóteret annak idején hasonló okok miatt helyeztük el itt és bevált. Amikor a fórumról és a szervezők pályával kapcsolatos aggodalmairól értesültünk, földmérőt hívtunk a helyszínre, hogy a pálya terv szerinti nyomvonala számukra is láthatóvá váljék.

A megfogalmazott aggályokat túlzónak, néha a kerékpáros társadalomra nézve már-már bántónak gondolom, ugyanakkor a lakosság jelzése mindig fontos, nem lehet figyelmen kívül hagyni.