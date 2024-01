A díjátadáson jelen volt Seregi Miklós a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége elnöke és Puskás Norbert ügyvezető elnöke.

Laki László a Vasvári Petőfi Horgász Egyesület tagja 1982 óta. Az egyesületében és a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége szervezeti életében is aktívan részt vett és vesz a mai napig különböző tisztségekben, önkéntes feladatokban. 2002-től - immáron 21 éve - tölti be a Vasvári Petőfi Horgász Egyesület elnöki tisztségét. 2003-tól jelenleg is a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége alelnöke, az idei évben az ötödik ciklusát kezdte meg Szövetségi tisztségviselőként. A horgászszervezeti pályája mellett aktívan részt vesz a hal gasztronómia népszerűsítésében. Kezdetektől oszlopos tagja csapatával a Pinka-völgyi Halas Napnak és a vármegyében is számos civil rendezvényen készítenek kiváló halételeket. Vasváron és a vármegyében minden olyan horgász közösségi programot támogat, kezdeményez, mely a horgászat közösségi és civil jellegét erősíti a mai rohanó világban. A horgászat mellett szenvedélye a fotózás és a vadászat.

- Nem számítottam az elismerésre. Váratlanul ért, nem azért csináltam, hogy kapjak valamit. Meg is fogalmazódott bennem a kérdés: tettem én eleget? - fogalmazott lapunknak Laki László, aki mindig is a kételyek emberének tartotta magát. A horgászat gyermekkori szenvedélye, és bár néhány évtizedre a sors elszakította a vízparttól, mióta visszatalált, azóta nem kérdés számára: a horgászat több mint sport, a horgászat a legjobb tanítómester. - Csendben lehet igazán bölcselkedni. A nap végén pedig általában bebizonyosodik: a hal, a zsákmány csak egy kis plusz, a lényeg valami egészen más. Jó lenne, ha minél többen a természet felé fordulnának - teszi hozzá.

Laki László elmondta: sokat változott, fejlődött a sportág az idők folyamán, ahogy a tisztségeivel járó feladatok is egyre inkább a számítógéphez és a digitális világhoz kötik. Amikor teheti, akkor azonban kilátogat a vízparta és horgászik: ha nem sok ideje adódik, akkor Vasváron, ha kicsit több, akkor Gersekaráton, ha annál is több, akkor a Rábán.