MICHELISZ Norbert (HUN), BRC Racing Team, Hyundai i30 N TCR, portrait during the 2018 FIA WTCR World Touring Car cup of Nurburgring, Germany from May 10 to 12 - Photo Florent Gooden / DPPI (Photo by FLORENT GOODEN / DPPI Media / DPPI via AFP)

Fotó: FLORENT GOODEN DPPI via AFP