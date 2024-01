A népesség mintegy 60 százaléka válaszolt a vallásra, felekezetre vonatkozó kérdésre Magyarországon a legutóbbi népszámlálás alkalmából. Közülük mintegy 4,2 millió személy, 73 százalék vallott úgy, hogy tartozik valahova. Vas vármegyében ennél többen nyilatkoztak így: a szombathelyi járásban például 86,7, a kőszegiben 89,4, a sárváriban 92,3 százalék ez az érték.

A vallásos népesség aránya a szentgotthárdi járásban is magas, mintegy 92 százalék, és hasonlóak az arányok a vármegye többi részén is. Valamennyi vasi járásban római katolikusnak vallották magukat a legtöbben, de arányaiban nagy eltérések is megfigyelhetőek: míg Vasvár térségében a válaszadók 89,8, addig a celldömölki térségben 61,5 százaléka nyilatkozott így. Izraelitának csak a szombathelyi és a celldömölki járásban vallották magukat néhányan (0,1 százalék), és mindenhol fél százalék a görögkatolikusok és az egyéb vallási közösséghez, felekezetekhez tartozók aránya.

Az adatbázisban Vas vármegye összességére nézve is található számadat: a magát vallásosnak valló 249 513 személy közül 120 122-en katolikusok, 6870-en reformátusok, 12 947-en evangélikusok, 315-en ortodox keresztények, 2420-an más keresztény felekezetek tagjai, 72-en izraeliták és 430-an más vallási közösséghez, felekezethez tartozók. Az utóbbi négy kategóriába tartozók száma emelkedett, a többieké csökkent 2011-hez képest. A válaszolók közül pedig több mint 16 500-an azt válaszolták, hogy vallási közösséghez, felekezethez nem tartoznak.