Női önvédelmi tanfolyam indult Szombathelyen. Az első alkalmon, mi is rész vettünk, hogy utána járjunk, vajon mit lehet megtanulni öt alkalom alatt az Önvédelmi Műhelyben.

Mire lehet elég öt alkalom?

- Jogos a kérdés, hiszen ennyi idő csak a filmekben elég arra, hogy valakiből harcost faragjunk. Azonban az önvédelem lényege nem a harc, hanem hogy elkerüljük a bajt, vagy ha bajba kerültünk, a lehető leggyorsabban megpróbáljunk menekülni. Ehhez valóban szükség lehet némi technikai ismeretre is, amikkel foglalkozunk a képzésen, és felkészítjük a résztvevőket arra, hogyan tudják ezt otthon is gyakorolni. De ennél is fontosabb a hatékony megelőzés, a tudás, a kockázatok ismerete, az, hogy felismerjük, mivel állunk szemben, mik a támadások felismerhető mintái, és mit tehetünk azok elkerüléséért.

Az önvédelem nem egyenlő a harcművészetekkel, és nem egyenlő a küzdősportokkal, és bár az ezekben való jártasság némely esetben előnyt jelenthet egy önvédelmi helyzetben.

Az önvédelem egy olyan helyzet, amikor a "nem keresett baj" talál meg minket, ezt kell megelőznünk, vagy abból kiszabadulnunk a lehető legkisebb kár elszenvedésével - ezen ismeretekhez szorosan kapcsolódnak a felismerés és elkerülés eszközei.