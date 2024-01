Őrimagyarósd kicsi falu, lakossága a legfrissebb felmérések szerint 212 fő.

-Tavaly öt kisbabával gyarapodott a falu, rég volt már ilyen - tudtuk meg Péter-Kovács Kitti polgármestertől, aki első volt a sorban: tavaly július 28-án - a kiírt dátumnál két héttel korábban - hozta világra Áront. - Szombathelyen szültem, apás szülés volt, utólag azt mondom, nem volt vészes. A kisfiam eleinte hasfájós volt, de szerencsére, ez három hónapos korára elmúlt. Most nyugodt baba, szinte átalussza az éjszakákat. Jön a foga, így előfordul, hogy nyűgös egy picit, de ezt leszámítva nagyon jó fiú - tette hozzá az anyuka, aki terhessége alatt mindvégig ellátta a polgármesteri teendőket és most is dolgozik.

Kovácsné Péter Franciskának is kisfia született szeptember 8-án, ő ráhúzott, eredetileg ugyanis augusztus 28-ára volt kiírva. Nem indult meg a szülés, így gyermeke, Olivér Zoltán - aki második nevét a nagypapájáról kapta - császármetszéssel jött világra. -A babám anyatejes, több mindenre volt érzékeny, így kezdetben hasfájás nehezítette a mindennapokat. A táplálkozásomra odafigyelek, most már nincs probléma, Olivér kiegyensúlyozott kisfiú és rendesen alszik. A magyarósdi gyerekek mind ilyenek - fűzte hozzá Franciska mosolyogva.