A Skills válogatón Budapesten Bartl Balázs és Kampel Ádám azért versenyzett, hogy a dániai Herningbe 2005-re tervezett Európa-bajnokság résztvevői lehessenek. Négy csapat közül tudásuk legjavát hozva sikerült a célt elérniük. Februártól így megkezdhetik a felkészülést a másfél év múlva esedékes versenyre.

A technikailag nehéz kertet erős mezőnyben, magas színvonalon, precízen sikerült kivitelezniük, jól kihasználva a rendelkezésre álló 17 óra versenyidőt. A részletekről és felkészülésükről oktatójuk, Soós Péter elmondta: a most végzős diákok 9. osztálytól részt vesznek az iskolai tehetséggondozó programban. A Savaria Parkum Országos Parképítő Versenyen elért eredmény alapján hívták be párosukat a Budapesten indult négy csapat közé. S hogy min múlt a siker?

Forrás: VN/Soós Péter

– Sokrétű tudás kell a jó eredményhez: a feladathoz konkrét tervdokumentációt kapott minden csapat. A megvalósítás gyors és pontos építkezést, összpontosítást, fizikai állóképességet is kívánt. Szempont volt mások mellett az eszközhasználat, az is, hogy melyik csapat milyen rendet maga körül és hogy betartják-e a munkavédelmi szempontokat. Sokat kell még fejlődniük, hogy az európai élvonalhoz versenyképes szinten felzárkózzanak – ebben oktatói gárda, külső partnerek is segítik majd őket.

Forrás: VN/Soós Péter

Háromszor négy méteres standon kellett kivitelezniük egy kertet, benne természetes kőből és térkőből készült burkolattal, növénybeültetéssel, famunkával és egy medence építésével adott paraméterek alapján. A fiúk az első néhány modult beszélték meg előre. Balázs végezte a famunka nagy részét – neki az az erőssége; Ádámnak pedig a betonelemek építése, a kőművesmunka. A második nap felénél nyugodtak meg igazán a feladat végrehajtását illetően. Van versenyrutinjuk, jól tudnak együttműködni, bíznak egymásban, az egyikük lendületesebb, a másik nagyon precíz és türelmes – ezek is lényeges szempontok lesznek a dániai megmérettetésen. Oktatójuk képesnek tartja őket arra, hogy a várhatóan nagyon erős mezőnyben akár a dobogó legfelső fokára állhassanak. Az pedig az iskola képzésének és tehetséggondozó programjának jó irányát jelzi, hogy ismét hermanos versenyzők képviselhetik Magyarországot az Európa-bajnokságon.