Mint arról lapunkban beszámoltunk, Vas vármegyében három település Lócs, Nemesbőd, Tormásliget önkormányzata kapta meg a a Nemzeti Művelődési Intézet által adományozott Minősített közösségi színtér elismerést. Az utóbbi település művelődésszervezőjével, Barasics Edinával beszélgettünk.

- Számomra a minőség azért is sokat jelent, mert teljesen más szakmából érkeztem a közművelődés területére – mondta a szakember. – A munkámat a legnehezebb időszakban, a kovid idején kezdtem. Az emberek bezárkóztak, de mégiscsak megkellett őket szólítani. Először online műsorokkal jelentkeztünk, például a farsangi jelmezversenyt is közösségi oldalunkon hirdettük meg. Amikor végre kinyithattunk, lépésről lépésre építettük fel magunkat. Igyekeztünk minden korosztályt elérni. Kistelepülés lévén, Tormásligetnek nincs háromszáz lakója, nem is olyan egyszerű feladat ez. Szerencsémre mindig akadnak önkéntes segítők.

Barasics Edina a rendezvények szervezése, amire Mester Árpád polgármesternek nem volt mindig ideje, mellett azzal is foglalkozik, hogy közösségeket hozzon létre. Az idősek és a fiatalok szívesen vettek részt hímzőkör foglalkozásain. Ezt szeretnék idén folytatni. A településen még 2022-ben tették közzé a „Töltsük meg élettel a tormásligeti életfát” felhívást. Olyan (régi) fotókat vártak, várnak, amelyeken a településhez köthető személyek, események láthatók. A beérkezett fényképek a Bauer-kastély egyik helyiségének falát díszítik. A fotók folyamatosan érkeznek, szépen terebélyesedik a fa.

A mostani elismerés nem előzmény nélküli. Az egyik tormásligeti a családi, közösségi napról készült videó díjat nyert el a Nemzeti Művelődési Intézet által kiírt pályázaton.