Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára az eseményen kiemelte: a csíksomlyói zarándoklat egyszerre mutatja a magyar nemzet egységét és a keresztény tanítás szükségességét.

A csíksomlyói búcsú válasz azokra a támadásokra, amelyek szerte a világon érik a nemzeteket, a kereszténységet és a teremtett világ évezredek óta elfogadott törvényeit - mondta az államtitkár.

Csíksomlyón együtt lehet a nemzet: nemcsak katolikusok, hanem protestánsok és istenkeresők is, és nemcsak a Kárpát-medencében élő magyarok, hanem szerte a világból a diaszpóra magyarsága is. Ez pedig fantasztikus erőt ad a magyar nemzetnek - hangoztatta Soltész Miklós.

Az államtitkár a szintén a Misszió Tours által szervezett lengyelországi Fekete Madonna zarándokvonatról szólva kiemelte: Lengyelországban olyan kormány alakult, amely nyíltan szembemegy annak a társadalomnak az értékeivel, amely még a kommunizmus alatt is kiállt a kereszténység mellett. Ezért most a mi kötelességünk segíteni nekik. A czestochowai pálos kegyhelyre induló zarándoklat üzenet a lengyel társadalomnak, és jelzi a két nemzet összetartozását - mondta Soltész Miklós.

Felföldi László pécsi megyés püspök arról beszélt: soha nem volt úton olyan sok ember, mint manapság, de egészen más az idő szorításában rohanni, mint zarándokolni. A zarándok ugyanis időt ad önagának, a másik embernek, akivel együtt zarándokol, a csendnek és Istennek.

Örömét fejezte ki, hogy a zarándoklatokon sok fiatal is részt vesz. Ezek a fiatalok szépen akarják élni az életüket, ezért eljönnek és kérdéseket tesznek fel. Rámutatott: a fiatalok állandó kérdezése "normális", és a mi felelősségünk, hogy milyen válaszokat kapnak, hogy "mit és hogyan írunk" "ártatlan, fehér szívükbe".

Mosóczi László, a MÁV-Start Zrt. vezérigazgatója elmondta: a vasúttársaság és az utazási iroda 2011 óta tartó együttműködése alatt harminc vonattal 23 ezer zarándokot utaztattak.

A csíksomlyói búcsúba 11. alkalommal szerveznek közösen vonatos zarándoklatot.

Megjegyezte: a MÁV folyamatosan fejleszti a menetrend szerint Erdélybe közlekedő vonatok szolgáltatásait is.

Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke arról beszélt: a szövetség és az utazási iroda hat éve kialakított kapcsolatának köszönhetően évről évre utazhatnak a zarándokvonaton fiatalok, és mára a Rákóczi Szövetség egyik legnépszerűbb ifjúsági programjává vált a vonatos zarándoklat.

Az idei zarándoklaton négy vonatkocsi telik majd meg középiskolásokkal, akik Magyarországról, illetve a Kárpát-medencéből érkeznek. Emellett a Magyar Diaszpóra Tanácsnak és a kormánynak köszönhetően a világ különböző pontjain élő magyar diaszpórából - Új-Zélandról, Buenos Airesből, Kanadából és számos nyugat-európai országból - érkező fiatalok is részt vehetnek a zarándoklaton.

A sajtótájékoztatón felolvasták Kövér László, az Országgyűlés elnöke, a Boldogasszony Zarándokvonat fővédnöke levelét.

A házelnök emlékeztetett, a Székelyföld szívében, a Hargita lábánál élő székely közösség a XXI. század második évtizedében szabadtéri oltárt emeltetett Szent László tiszteletére, ezzel téve tanúbizonyságot "erejéről és élni akarásáról".

Egy hitében és magyarságában életerőt felmutató közösség válasza ez a napjainkban tapasztalható világpolitikai zűrzavarra és a nyugati világban zajló ideológiai pusztításra, amelynek célja, hogy megfossza Európa népeit keresztény gyökereitől és kultúrájától - fogalmazott Kövér László.

Budai László, a Misszió Tours Utazási Iroda ügyvezető igazgatója ismertette: a csíksomlyói zarándokvonatok mellett idén is indul a Fekete Madonna zarándokvonat Lengyelországba júniusban.

Zarándoklataik közül kiemelte továbbá a Ferenc pápa budapesti apostoli útjának évfordulójára a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) által meghirdetett római zarándoklatot, amelyen az utazási iroda szervezésében autóbusszal és repülővel, valamint Bátor Botond pálos szerzetes vezetésével motorral is részt tudnak venni a zarándokok.

A sajtótájékoztatón elhangzott: a Boldogasszony zarándokvonat fővédnöke Kövér László, az Országgyűlés elnöke és Veres András győri megyés püspök, az MKPK elnöke, lelkivezetői Varga Lajos váci segédpüspök, Juhos Ferenc verbita szerzetes, Sziklai Dávid és Cséry Gergő katolikus papok lesznek. A Misszió zarándokvonat lelkivezetője Böjte Csaba ferences szerzetes, valamint Papp László és Bökő Péter papok lesznek.

A lengyelországi zarándokvonat lelkivezetői Székely János szombathelyi és Felföldi László pécsi megyés püspökök, valamint Tamás József nyugalmazott gyulafehérvári segédpüspök lesznek - hangzott el.

A zarándoklatok teljes programja megtalálható missziotours.hu oldalon.

Csíksomlyón az első búcsújárást a legenda szerint 1567-ben tartották, amikor János Zsigmond erdélyi fejedelem fegyverrel akarta a katolikus székelyeket az unitárius vallás felvételére kényszeríteni.

Csík, Gyergyó és Kászon népe pünkösd szombatján Csíksomlyón gyülekezett, Szűz Mária segítségét kérte, majd legyőzte a fejedelem seregét a Hargita Tolvajos-hágójában. A diadal után újból Csíksomlyón adtak hálát, egyben fogadalmat tettek, hogy ezután pünkösd szombatján minden évben elzarándokolnak oda.