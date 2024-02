Mira, a 10 esztendős, teljesen egészségesnek tűnő golden retriver múlt szombaton 22 órakor kéredzkedett ki a kertbe, mert rosszul érezte magát. Aztán pedig lefeküdt a nappaliban a padlózatra, majd elkezdődött az a szörnyű, jó két órán át tartó agónia, melyet a kutyus halála zárt le végérvényesen. De ennyire ne szaladjunk előre, nézzük inkább részletesen a történéseket.

A házi kedvencüket szinte családtagként szerető gazdiknak először az tűnt fel, hogy az oldalán mozdulatlanul fekvő Mira hosszú perceken át bámult a „semmibe”. Emellett pedig furcsán, nehezen vette a levegőt és a fogínye egészen kifehéredett. Ekkor alakult át a nappali rögtönzött telefonközponttá, ugyanis mindenki elkezdett „intézkedni”. Először a szombathelyi állatorvosokat hívogatták, majd pedig jöttek a környékbeli nagyvárosokban praktizálók, azaz a zalaegerszegiek és győriek. Volt, aki felvette a telefonját, volt, aki nem. A kutyushoz kimenni azonban senki sem tudott.

A győri orvos például azt tanácsolta, hogy ne induljanak el vele hozzá, mert Mira valószínűleg nem élné túl az utazást. Sajnos lényegében igaza lett, mert a család kedvence éjjel fél egy környékén végleg lehunyta a szemét. Tény, hogy őt már visszahozni nem lehet, de utánajártunk annak, hogy mit is lehetne tenni annak érdekében, hogy hasonló esetek ne túlságosan gyakran történjenek. Kérdéseinkkel az egyik legismertebb szombathelyi állatorvost, Dr. Varjú Gábort kerestük meg.

– Nálunk, a szombathelyi állatkórházban közel 15 éven át, 2018-ig működött 0–24 órás ügyelet, most ilyen legközelebb Székesfehérváron található. Az az igazság, hogy mi annak idején úgy tapasztaltuk, hogy az esetek 80-90 százaléka nem igényelt volna sürgősségi ellátást. Amúgy most is nyitva tartunk az év valamennyi napján, még karácsonykor és szilveszterkor is – fogalmazott Dr. Varjú Gábor, aki úgy gondolja, hogy a cikkben említett kutyusnak belső vérzése lehetett, amit valószínűleg egy daganat okozhatott.

A kórházvezető a konkrét esetet is figyelembe véve azt tanácsolja, hogy a gazdik 8 éves kor felett évente vigyék el egy-egy alaposabb kivizsgálásra kedvenceiket, mivel így rengeteg súlyos betegség korai stádiumban kiszűrésre kerülne. – Nagyon fontosnak tartom a megelőzést, de a tudatos állattartást is. Oda kell figyelni a kedvencekre, mert a komoly esetek zömének vannak előjelei. Ne várják meg azt, amikor már súlyos állapotba kerül a kutya, avagy házi macska.

Az első gyanús jeleknél érdemes állatorvoshoz fordulni. A korábban említett hányásnak is több kiváltó oka lehetett. A sokak által rettegett patkányméregnek viszont nincs ilyen tünete. Az a mérgezés több napon át „lappang” az állatokban, majd vérzékenységet okoz. Főleg a szájból és az orrból tapasztalható vérzés. A nyálkahártyák pedig porcelánfehérek lesznek. – Azt tudom tanácsolni, hogy a gazdik próbálják meg rendelési időben orvoshoz vinni a kedvenceiket – mondta az állatorvos, aki zárszóként ismét hangsúlyozza a megelőzés és a tudatos állattartás fontosságát.